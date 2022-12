Nếu anh tìm cô gái đáng tin, em là lựa chọn ổn đó

Em hướng nội 100%. Kể cả khi ở cạnh bạn bè hay người thân, em chỉ thường lắng nghe, khi cần mới nói hoặc đưa ra ý kiến.

Dù vậy mối quan hệ của em với bố mẹ lại không tốt. Có thể do tính cách của em ương ngạnh, hay cãi lại khi mọi người không đúng nên không được lòng người lớn. Với bạn bè, em có thể lắng nghe, đưa ra ý kiến, lời khuyên cho họ nhưng khi bản thân gặp vấn đề lại không có ai để tâm sự vì em khó mở lòng. Khi gặp khó khăn, em thường than vãn với chị gái nhưng chỉ than vãn thôi còn khó khăn luôn tự cố gắng giải quyết.

Sau lâu dần chị gái không muốn nghe em than vãn nữa. Hy vọng có thể tìm được ai đó có thể nhẫn nại lắng nghe khi em than vãn, không phán xét em đúng hay sai mà chỉ cần nghe thôi, thỉnh thoảng động viên tâm trạng của em.

Em không hẳn là mẫu con gái truyền thống. Các vấn đề trong cuộc sống nếu anh muốn tìm người để trao đổi, em có thể trao đổi cùng anh được. Các công việc nữ công gia chánh, em đều có thể làm tốt nên thường bị bố mẹ cũng như chị em trong nhà yêu cầu, nhờ vả.

Công việc hiện tại của em tương đối ổn định, có thể dành thời gian rảnh để chăm sóc đối phương. Nếu anh làm trong lĩnh vực IT, độ tuổi 25 đến 30 càng tốt.

Em biết với tính cách của mình sẽ rất không thú vị, nhưng nếu anh muốn tìm một cô gái đáng tin, có thể đi lâu dài, em là lựa chọn khá ổn đó (cười).

