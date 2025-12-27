Nếu anh thích những bữa cơm bình yên, hãy về với em

Em mong gặp người đàn ông có kinh tế vững vàng để em được toàn tâm làm hậu phương, làm người vợ đảm người mẹ hiền.

Em là nữ, sinh năm 1998, đang sống và làm việc tại Bình Dương. Năm năm trước, em rời quê để bắt đầu hành trình tự lập nơi đất Sài Gòn nhộn nhịp. Quãng thời gian ấy có lúc khó khăn, có lúc chênh vênh, nhưng cũng giúp em trưởng thành hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé và nỗ lực cho cuộc sống mình mong muốn. Giờ đây, em có vài cửa hàng kinh doanh, công việc ổn định và nguồn thu nhập đủ để sống thoải mái cho bản thân, gia đình và nghĩ đến tương lai.

Ngoại hình em không quá nổi bật, chỉ là cô gái nhỏ nhắn 1m52, gương mặt sáng và được mọi người nhận xét là ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm. Em thích nấu ăn, thích tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng. Em tin rằng căn bếp là nơi giữ lửa hạnh phúc, nên nếu anh thích món gì, em sẽ học và nấu cho anh, để mỗi bữa ăn là một cách em gửi gắm tình cảm của mình.

Trong tình yêu, em trân trọng sự chân thành, tôn trọng và đồng hành. Em mong gặp một người đàn ông có kinh tế vững vàng để em được toàn tâm làm hậu phương, làm người vợ đảm người mẹ hiền. Em cũng mong anh là người đàng hoàng, tử tế, có tấm lòng nhân hậu, một người biết yêu thương, có trách nhiệm và cùng em xây dựng tổ ấm bình yên. Em không cần ai quá hoàn hảo vì biết sự phù hợp về tam quan quan trọng hơn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Giữa thành phố rộng lớn này, nếu anh cũng tìm một người để cùng sẻ chia và đồng hành, có lẽ chúng ta nên cho nhau cơ hội để bắt đầu một câu chuyện đẹp.

