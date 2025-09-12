Nếu anh nghiêm túc, mình nắm tay nhau nhé

Em mong anh độc thân, rõ ràng trong tình cảm, sống có trách nhiệm, tử tế, có sự cầu tiến trong công việc.

Bước qua tuổi 30, trong độ tuổi cũng không phải còn quá trẻ để mơ mộng về nhiều điều, em mong gặp anh để xây dựng mối quan hệ bền vững, cố gắng vun đắp cho tương lai cả hai. Em ở Đông Gia Lai, là cô gái nhỏ nhắn với tính cách hơi thiếu muối nhưng bù lại em có thể lắng nghe anh chia sẻ nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Em thích đi du lịch nơi nào đó nhiều cảnh thiên nhiên và khung cảnh yên bình nhưng chưa có ai đi cùng. Lần tới, mình cùng đi với nhau anh nhé. Em cũng thích ngoại ngữ, nhưng không tốt lắm, nếu anh cũng thích thì mình cùng nhau trao đổi nha anh.

Em đang làm văn phòng, công việc liên quan số liệu và giấy tờ, cũng gọi là ổn định. Trước đây em từng làm việc ở TP HCM một thời gian khá lâu trước khi về lại. Trong công việc, em tiếp xúc với khá nhiều người lớn tuổi hơn. Tuy em không nói nhiều nhưng lại có duyên nói chuyện với các cô chú ấy khá hợp, mong em và gia đình anh cũng được như vậy. Nếu anh cũng tìm một người đồng hành, mình nghiêm túc cùng nhau đi xa hơn. Em mong anh độc thân, rõ ràng trong tình cảm, sống có trách nhiệm, tử tế, có sự cầu tiến trong công việc, biết quan tâm đến gia đình, là chỗ dựa cho em và em cũng sẽ là chỗ dựa cho anh nữa. Anh yên tâm nha. Nếu anh thấy chúng ta có điểm chung, hãy gửi thư cho em nhé.

