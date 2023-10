Nếu anh đủ tốt, em sẽ từ bỏ nơi mình đang sống để gần anh

Em là một người đơn giản, có lối sống nhẹ nhàng, không thuộc kiểu người thích sang chảnh.

Chào anh, người có thể em sẽ may mắn gặp được thông qua những dòng chữ hơi ngại ngùng này. Anh có muốn làm quen với một cô gái nhỏ nhắn như em không? Nếu anh đang tìm một cô gái chân dài với ngoại hình xinh xắn quyến rũ thì có thể bỏ qua bài viết này. Em là Thanh Hiền, cô gái sinh vào mùa xuân năm 1990, ngoại hình bình thường đúng kiểu "nấm lùn", ba mét bẻ đôi, cộng thêm mái tóc ngắn màu đen cùng với nụ cười duyên. Em đang làm việc tại phòng nhân sự của một công ty may mặc tại TP Đà Nẵng, thành phố xinh đẹp và đáng sống. Gia đình em sống phía ngoài trung tâm thành phố Nha Trang, lý lịch nhà em sạch nên anh yên tâm nhé.



Đôi lời gửi đến anh, người tương lai sẽ là bạn đồng hành cùng em. Em không biết trang điểm, chỉ biết dưỡng da, mặc dù đã có học nhưng thất bại. Con gái mà, ai cũng muốn mình trông xinh hơn một chút, nhưng để đi với anh em cũng không xấu đâu, chỉ là nấm lùn chút ạ.



Em không thích những nơi ồn ào hay những bữa tiệc đến tối khuya với bia rượu. Bản thân không phải là người thông minh, sắc sảo, hiện đại như những cô gái thời nay, em không giỏi về những con số cũng như kiếm tiền. Sau mỗi ngày đi làm về em thường tập yoga, cuối tuần dọn dẹp, đọc sách, chép kinh hoặc đến chùa. Em biết nấu ăn, làm bánh và sẽ rất vui khi anh phụ giúp và rửa chén giúp em. Em biết may đồ, biết thêu... nên áo anh đứt cúc đã có em khâu lại rồi nè. Em còn có sở thích hay hát linh tinh một mình, bật mí là cũng không tệ đâu ạ, em thấy ổn với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên đã có lúc em cũng cảm thấy có chút chạnh lòng.



Thấm thoắt năm 2023 lại sắp trôi qua, em thêm một tuổi và cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa. Đã đến lúc em nên mở lòng và cần có anh, người bạn đời bên cạnh để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Em mong người bạn đồng hành của mình sẽ là người đàn ông tử tế, lương thiện, sống có trách nhiệm và cũng hy vọng anh đủ dịu dàng để có thể bao dung những khuyết điểm của em.

Về ngoại hình: Em chỉ mong anh khỏe mạnh là được, không cần phải như hotboy gì đâu ạ, vì không ai được lựa chọn ngoại hình khi mình sinh ra và cũng đừng là trapboy, badboy. Tính cách vui vẻ, thoải mái anh nhé, như vậy mình sẽ cởi mở hơn khi nói chuyện bởi vì em hơi ít nói ạ. Hy vọng anh không hút thuốc vì em không thích mùi thuốc lá và nó cũng không tốt cho sức khỏe của anh. Anh có thể nhậu nhưng ở mức độ nào đó thôi. Em không biết như vậy có quá đòi hỏi hay không.

Anh ở đâu cũng được vì khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Nếu anh đủ tốt, em sẽ từ bỏ nơi mình đang sống để đến đó với anh. Nhưng nếu anh ở Đà Nẵng hoặc Nha Trang được thì tốt nè. Hy vọng gặp được anh thông qua bài viết này, người sẽ đồng hành cùng em trong những năm tháng sau này. Em tin ai rồi cũng tìm được mảnh ghép phù hợp với mình. Nếu cuối cùng là đúng người, muộn một chút cũng không sao.

