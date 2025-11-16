Nếu anh cảm nhận sự chân thành từ em, mình làm quen nhé

Em hiện tại kinh tế và công việc ổn định, đã trải qua nhiều thăng trầm rồi nên mong muốn tìm một người thật lòng yêu thương mình.

Em từng trải qua hôn nhân, một lần đổ vỡ nên giờ thật sự muốn tìm cho mình một người có thể cùng nhau đồng hành trong cuộc sống. Em tên Thảo, sinh năm 1990, sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng, kinh doanh một tiệm mỹ phẩm nhỏ và sống cùng con trai 6 tuổi. Em từng có một hạnh phúc không trọn vẹn, một người chồng tệ bạc, đánh đổi cả gia đình con cái để đi theo một người phụ nữ khác.

Chẳng cần giàu sang hay gì, chỉ cần chân thành và có ý chí vươn lên, cùng nhau cố gắng nốt quãng đường còn lại. Nếu anh cảm nhận được sự chân thành của em, đừng ngại nhé, hãy chủ động nhắn tin cho em, biết đâu chúng ta là những mảnh ghép đang còn thiếu của nhau thì sao.

