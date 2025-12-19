NetZero Pallet mục tiêu mở rộng mạng lưới xuất khẩu toàn cầu

Sản phẩm pallet từ phụ phẩm nông nghiệp của AirX Carbon cung cấp giải pháp bền vững cho ngành logistics, hướng đến xuất khẩu dài hạn thị trường quốc tế.

NetZero Pallet (thương hiệu pallet sinh học thuộc AirX Carbon) thành lập năm 2022, chuyên sản xuất sản phẩm tái chế từ phụ phẩm nông nghiệp. Các sản phẩm dòng NetZero Pallet được sản xuất tại Bình Dương theo quy trình ép nhiệt sợi thực vật kết hợp polymer tái chế.

Theo doanh nghiệp công bố, tính đến quý III/2025, xuất khẩu chiếm 57% tổng sản lượng tiêu thụ của NetZero Pallet, với các thị trường chính gồm Australia, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nam Á. Riêng khu vực Australia - New Zealand chiếm 28% sản lượng, tương đương 24.000-26.000 pallet mỗi năm; Mỹ chiếm 22%, EU chiếm 19%, Nhật Bản - Hàn Quốc chiếm khoảng 14%, Nam Á là 9%, Đông Nam Á là 8%.

Các sản phẩm của NetZero Pallet trưng bày tại sự kiện triển lãm. Ảnh: AirX Carbon

Năm 2026, NetZero Pallet đặt mục tiêu mở rộng nghiên cứu và ứng dụng các nguồn nguyên liệu mới từ nhóm nhựa khó phân hủy, nhằm chuyển hóa thách thức môi trường thành giá trị bền vững. Hoạt động này là bước đi chiến lược tiếp theo, song song với các dòng pallet từ phụ phẩm sinh học hiện có. Thông qua đổi mới công nghệ và hợp tác đa bên, NetZero Pallet hướng tới gia tăng vòng đời vật liệu và giảm áp lực rác thải ra môi trường. Các kết quả nghiên cứu và định hướng sản phẩm cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Cận cảnh sản phẩm từ xơ dừa do NetZero Pallet sản xuất. Ảnh: AirX Carbon

Các nhóm khách hàng chủ lực là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nhà xuất khẩu gia vị, nông sản, tập đoàn FDI trong lĩnh vực điện - điện tử và các đơn vị logistics 3PL. Xu hướng tăng trưởng xuất khẩu của AirX Carbon được thúc đẩy bởi chính sách hạn chế khai thác gỗ tự nhiên, giảm pallet dùng một lần và quy định khắt khe về bao bì bền vững tại các thị trường phát triển.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc (UNCTAD), nhu cầu vật liệu đóng gói thân thiện môi trường đang tăng mạnh ở các nền kinh tế phát triển, trong bối cảnh nhiều quốc gia siết quy định về phát thải và bao bì nhựa. Điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển vật liệu có nguồn gốc sinh học như AirX Carbon.

Đại diện công ty cho biết, NetZero Pallet hiện đã được cung cấp cho hơn 120 khách hàng trong và ngoài nước, gồm các doanh nghiệp vừa, nhỏ và tập đoàn toàn cầu. Sản phẩm đã có mặt tại Australia, Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch, an toàn vận chuyển và quy chuẩn môi trường của từng thị trường nhập khẩu.

Các tấm pallet sinh học tại nhà máy sản xuất của AirX Carbon. Ảnh: AirX Carbon

Quy trình sản xuất sử dụng sợi thực vật kết hợp polymer tái chế giúp giảm nhu cầu gỗ và nhựa nguyên sinh. Theo Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Isponre), việc thay thế pallet truyền thống bằng vật liệu tái chế có thể giảm tới 60% phát thải CO2 trong chuỗi logistics.

Đại diện AirX Carbon cho biết mong muốn mở rộng công suất nhà máy, phát triển mạng lưới xuất khẩu tại các khu vực có tiêu chuẩn cao về vật liệu bền vững như châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á. Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoặc hợp tác với các đối tác logistics quốc tế để chuẩn hóa chuỗi cung ứng và tối ưu chi phí vận chuyển.

Theo Allied Market Research, thị trường pallet tái chế toàn cầu có thể đạt quy mô 22 tỷ USD vào năm 2032, tăng trưởng bình quân 9,3% mỗi năm. Đại diện AirX Carbon nhận định, việc doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng pallet xanh không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển logistics bền vững quốc gia đến năm 2050.

Thái Anh