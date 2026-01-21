Nethomes phát triển chuỗi dịch vụ cho dự án bất động sản

Nethomes triển khai mô hình dịch vụ phát triển bất động sản trọn gói, từ tư vấn đến tổ chức bán hàng, tại nhiều địa phương phía Bắc.

Doanh nghiệp cung cấp các nhóm dịch vụ gồm tư vấn tài chính và thu xếp vốn, phát triển sản phẩm, marketing - truyền thông, tổ chức bán hàng và chăm sóc khách hàng sau giao dịch.

Theo đại diện Nethomes, cách làm này giúp chủ đầu tư kiểm soát chi phí, rút ngắn tiến độ và hạn chế rủi ro trong giai đoạn thị trường biến động. Mô hình "end-to-end" cũng phù hợp với các doanh nghiệp chưa hoàn thiện bộ máy nhân sự hoặc triển khai dự án tại địa phương mới.

Lễ khai trương văn phòng bán hàng và mở bán dự án Phố Hiến City do Nethomes tham gia phát triển. Ảnh: Nethomes

Theo đó, Nethomes xây dựng mạng lưới hợp tác với các đơn vị phân phối tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Doanh nghiệp cũng kết nối với một số ngân hàng thương mại lớn nhằm hỗ trợ giải pháp tài chính cho chủ đầu tư và người mua như Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, VPBank.

6 tháng cuối năm 2025, Nethomes tham gia phát triển và phân phối 5 dự án tại miền Bắc, thuộc cả phân khúc khu đô thị thương mại và nhà ở xã hội như Phố Hiến City (Hưng Yên), Phú Thứ Park Hill (Hải Phòng)...

Trong đó, Phố Hiến City quy mô 10 ha gồm 438 sản phẩm. Sau ba tháng, dự án bán được gần 300 căn liền kề, shophouse. Tương tự, Phú Thứ Park Hill (73 ha) tại Hải Phòng cũng ghi nhận hơn 600 lượt giữ chỗ trước ngày mở bán.

Dự án Phú Thứ Park Hill (73 ha) tại phường Nhị Chiểu (Hải Phòng). Ảnh: CĐT

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ đội ngũ quản lý và chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án, am hiểu thị trường địa phương và xu hướng vĩ mô. Thay vì tập trung vào tốc độ bán hàng, Nethomes ưu tiên xây dựng phương án triển khai dài hạn, gắn với khả năng hấp thụ thực tế. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ chủ đầu tư đưa ra các quyết định trong quá trình phát triển dự án.

Ông Phạm Văn Nam, Tổng giám đốc Nethomes cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp là tối ưu hiệu quả cho chủ đầu tư thông qua kiểm soát dòng tiền, chi phí và tiến độ, đồng thời đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho khách hàng.

Bể bơi tạo sóng 1.150m2 là một trong những tiện ích nổi bật của Phú Thứ Park Hill. Ảnh: CĐT

Công ty dự kiến tiếp tục triển khai 5 dự án đang vận hành, đồng thời mở rộng hợp tác tại các thị trường mới trong khu vực miền Bắc. Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng, trong giai đoạn thị trường dần ổn định, các mô hình phát triển bài bản, chú trọng hiệu quả và tính bền vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Anh Vũ