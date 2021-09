Netflix sắp chiếu phim về chuyện tình Ronaldo - Georgina

Phim tài liệu về tình yêu của Cristiano Ronaldo với Georgina Rodriguez do Netflix đầu tư sản xuất đang trong giai đoạn hậu kỳ và sẽ được phát hành trong thời gian tới.

Bộ phim có tên "Tôi là Georgina" sẽ mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ và chi tiết hơn về cuộc sống gia đình của Georgina với bạn trai Ronaldo, cùng bốn người con, gồm cậu cả Ronaldo Jr, con gái chung Alana Martina và cặp song sinh Eva - Mateo. Khán giả cũng sẽ biết về khoảnh khắc Ronaldo phải lòng với Georgina, thời điểm cô còn làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid với mức lương 14 USD một giờ. Hiện tại, Georgina là người mẫu của Gucci.

Về bộ phim sắp tới, Giám đốc giải trí của Netflix Tây Ban Nha, ông Alvaro Diaz tiết lộ: "Georgina hoàn toàn trung thực về việc đổi đời, từ con số không đến việc sở hữu mọi thứ, trong bộ phim tài liệu sắp tới. 'Tôi là Georgina' nói lên khát vọng mạnh mẽ. Từ một người bán những món đồ xa xỉ, Georgina giờ đã được tặng những món đồ đó và khoe chúng trên thảm đỏ. Một ngày, cô ấy kết thúc ca làm việc và tìm được tình yêu của đời mình. Có ai lại không mơ ước điều đó?".

Phim tài liệu của Netflix sẽ khắc hoạ rõ hơn con người của Georgina - được ví như một nàng Cinderella đổi đời từ khi hẹn hò với Ronaldo.

Alvaro Diaz cũng xác nhận Ronaldo sẽ xuất hiện trong bộ phim. Ông nói: "Cristiano cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim, nhưng với vai trò bổ sung để nói về con người Georgina, và về mối quan hệ với những người con. Trọng tâm của bộ phim là Georgina, và chúng ta sẽ hiểu thêm về Georgina qua góc nhìn của cô ấy".

Theo kịch bản của bộ phim, Ronaldo nói về khoảnh khắc anh phải lòng Rodriguez: "Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yêu cô ấy nhiều đến vậy, tôi thực sự không ngờ điều đó".

Trong khi đó, Georgina thừa nhận: "Tôi, Georgina, 27 tuổi và cách đây năm năm, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đó là ngày tôi gặp Ronaldo trong một mùa hè vào thứ Năm. Khi tôi đang rời cửa hàng, một anh chàng cao gần 2 mét xuất hiện. Có lẽ nhiều người biết tên tôi, nhưng rất ít người hiểu về con người tôi".

Việc Ronaldo trở lại Man Utd nằm ngoài kịch bản của phim. Trong quá trình quay, Georgina thậm chí còn xác nhận Ronaldo sẽ không rời Juventus. Bộ phim có tên "Tôi là Georgina"vừa được Netflix đóng máy, và đang làm hậu kỳ. Hiện nền tảng giải trí này chưa thông báo về thời gian ra mắt bộ phim này.

Không phải là lần đầu Georgina lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Cuối 2020, người mẫu 27 tuổi đã xuất hiện trong chương trình "The Masked Singer" phiên bản Tây Ban Nha với tạo hình sư tử. Đây là cuộc thi âm nhạc, các thí sinh tham gia sẽ phải mặc trang phục kín đầu và đeo mặt nạ để che giấu danh tính của bản thân.

Ronaldo cũng từng đóng vai chính trong bộ phim tài liệu mang tên "Ronaldo" được Amazon Prime phát hành năm 2015. Ngoài ra, siêu sao Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong loạt phim "All or Nothing" của Juvenus trên nền tảng này.

Hồng Duy tổng hợp