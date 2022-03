Netflix sản xuất phim bối cảnh Việt Nam

Hãng Netflix công bố dự án "A Tourist’s Guide to Love" lấy bối cảnh Việt Nam, có sự tham gia của nhiều diễn viên trong nước và quốc tế.

A Tourist’s Guide to Love dự kiến là phim điện ảnh quốc tế đầu tiên quay ở Việt Nam kể từ khi Covid-19 bùng phát. Đại diện Netflix cho biết khâu ghi hình sẽ bắt đầu từ tháng 4, tại năm địa điểm gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và Hà Giang.

Các diễn viên sẽ góp mặt trong "A Tourist’s Guide to Love": NSƯT Lê Thiện, Rachael Leigh Cook, Scott Ly, Trúc Trần (từ trái qua). Ảnh: Netflix

Nhà làm phim Steven Tsuchida (Resort to Love, Dear White People, On My Block) ngồi ghế đạo diễn. Kịch bản do Eirene Donohue - người Mỹ gốc Việt - viết, lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch của cô khi trở lại khám phá cội nguồn. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao như Rachael Leigh Cook, Scott Ly... Một số diễn viên Việt Nam như Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện, Trúc Trần cũng tham gia.

Nội dung phim xoay quanh một nữ chuyên viên ngành du lịch. Sau khi chia tay người yêu, cô nhận lời tham gia một chuyến công tác đến khám phá và tìm hiểu ngành du lịch Việt Nam. Chuyến đi vô tình khiến khiến nữ chính phải lòng một hướng dẫn viên du lịch người Việt. Họ quyết định trộm một chiếc xe bus du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định.

Nữ diễn viên người Mỹ Rachael Leigh Cook đóng chính kiêm sản xuất dự án. Ảnh: WireImage

Nữ chính kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook mô tả bộ phim như "một bức thư tình gửi tặng Việt Nam, được viết bằng cả trái tim và sự hài hước". Cook sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua một số dự án điện ảnh như The Baby-Sitters Club (1995), She's All That (1999) hay series Into the West (2005).

Đạt Phan