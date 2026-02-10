Nét xuân sắc một thời của Hiền Mai

Người đẹp chia sẻ ảnh thời học sinh lúc 17 tuổi trong một bài viết nhớ về mẹ đã qua đời. Hiền Mai cho biết sinh thời mẹ cô khéo tay, thường tự may trang phục cho các con mặc đi học. Đến giờ, một số chiếc áo và váy của mẹ vẫn được người đẹp đóng gói, cất giữ cận thận. Hình ảnh diễn viên với gương mặt mộc, nụ cười hiền nhận nhiều lời khen của đồng nghiệp, khán giả.
Hiền Mai được công chúng biết đến sau khi đóng Tuổi thần tiên vào năm 1995. Người đẹp còn nổi tiếng qua series Cổ tích Việt Nam năm 1997-1999 của Đài truyền hình TP HCM, đóng các phim dài tập như Chuyến tàu hoàng hôn, Ngọn gió hồi sinh, Giao thời, Mầm sống, Lối sống sai lầm. Cô được khán giả xếp vào "ngũ đại mỹ nhân" thập niên 1990, cùng Diễm My, Diễm Hương, Kim Phụng, Việt Trinh.
Hiền Mai (trái) bên mẹ và chị lúc một tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở TP HCM, trong gia đình nghèo.
Hiền Mai lúc là thiếu nữ.
Cô thường để tóc mái ngang, làn da có phần rám nắng do thích chạy nhảy. Với Hiền Mai, những bức ảnh thời thanh xuân là tài sản quý giá. "Mỗi khi rảnh, tôi lật từng trang của cuốn album, bồi hồi nhớ về nhiều kỷ niệm", diễn viên nói.
Hiền Mai (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn thân quen nhau từ ngày học lớp 8 vào năm lớp 12.
Cô bên hội bạn cấp ba trong một lần đi chơi, trong đó có ca sĩ Đoan Trường (trái). Họ chung lớp, có lúc ngồi cùng bàn dưới mái trường THPT Lê Quý Đôn, TP HCM.
"Ngày ấy, Hiền Mai xinh đẹp nhưng tính cách có phần hơi mạnh mẽ, thích chơi với hội con trai. Chúng tôi thường trốn học đi đá bóng, la cà quán xá vỉa hè - kỷ niệm mà đến giờ nhắc lại vẫn thấy vui", Đoan Trường nói.
Ngày ấy - bây giờ của đôi bạn Hiền Mai và Đoan Trường. Họ có tình bạn bền chặt 40 năm, thỉnh thoảng cùng nhau dự thảm đỏ sự kiện showbiz.
Hiền Mai (ngồi) đón sinh nhật tuổi 20.
Sau tốt nghiệp cấp ba, Hiền Mai đậu vào khoa tiếng Anh, Đại học Sư phạm TP HCM. Học được một thời gian, diễn viên xin chuyển sang khoa tiếng Nga, rồi nhận được học bổng sang Nga du học. Đầu thập niên 1990, người đẹp trở về nước, bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên.
Hiền Mai từng làm nhiều nghề lao động tay chân để phụ giúp gia đình. "Làm việc nào tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất, lạc quan. Tôi vui vì những năm hoạt động nghệ thuật luôn vững vàng trước cám dỗ", cô nói.
Những năm 1995-1996, sau khi vào vai cô giáo Mai trong phim truyền hình Tuổi thần tiên, tên tuổi Hiền Mai nhanh chóng gây chú ý. Cô được khen gương mặt đẹp, trong sáng. Mỹ nhân sau đó đắt show chụp ảnh quảng cáo, lên bìa tạp chí, được khán giả đặt cho danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch".
Diễn viên Hiền Mai hội ngộ Việt Trinh, cùng nhau ôn lại kỷ niệm tại chương trình Ký ức vui vẻ, lên sóng năm 2019. Video: Đông Tây
Ở tuổi 59, Hiền Mai hạn chế đóng phim, chủ yếu dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Người đẹp vẫn đều đặn tham gia sự kiện, chương trình giải trí. Cuối năm 2025, Hiền Mai bước lên sàn runway, thể hiện bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung.
Hai màn catwalk của Hiền Mai tại show.
Hiền Mai (thứ tư từ trái qua) bên bạn bè tại cuộc họp mặt về thăm trường cũ - THPT Lê Quý Đôn, TP HCM - sau 40 năm.
Diễn viên kết hôn vào năm 2003, chồng làm việc trong ngành dầu khí. Con trai của họ - Tony, 22 tuổi, cao 1,81 m, thích âm nhạc. Hiện cậu du học Mỹ, theo đuổi chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Nam California - top 20 đại học của Mỹ, theo Times Higher Education năm 2021. Tony còn chơi nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng đá, golf, từng đoạt 62 huy chương cùng nhiều cúp tại các cuộc thi. Thỉnh thoảng, vợ chồng diễn viên Hiền Mai sang Mỹ thăm con hoặc đón Tony về nước chơi vào dịp hè.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp