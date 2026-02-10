Nét xuân sắc một thời của Hiền Mai

Người đẹp chia sẻ ảnh thời học sinh lúc 17 tuổi trong một bài viết nhớ về mẹ đã qua đời. Hiền Mai cho biết sinh thời mẹ cô khéo tay, thường tự may trang phục cho các con mặc đi học. Đến giờ, một số chiếc áo và váy của mẹ vẫn được người đẹp đóng gói, cất giữ cận thận. Hình ảnh diễn viên với gương mặt mộc, nụ cười hiền nhận nhiều lời khen của đồng nghiệp, khán giả.

Hiền Mai được công chúng biết đến sau khi đóng Tuổi thần tiên vào năm 1995. Người đẹp còn nổi tiếng qua series Cổ tích Việt Nam năm 1997-1999 của Đài truyền hình TP HCM, đóng các phim dài tập như Chuyến tàu hoàng hôn, Ngọn gió hồi sinh, Giao thời, Mầm sống, Lối sống sai lầm. Cô được khán giả xếp vào "ngũ đại mỹ nhân" thập niên 1990, cùng Diễm My, Diễm Hương, Kim Phụng, Việt Trinh.