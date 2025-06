Nét tươi trẻ của dàn 'Em xinh say hi'

Tiên Tiên lái xe đồ chơi tới trường quay theo phong cách nhí nhảnh. Hình ảnh khiến nhiều người bất ngờ bởi từ lâu, cô gắn với vẻ trầm tính, ít nói. Ca sĩ cho biết muốn níu giữ tuổi trẻ, mong được gọi là "em" thay vì "cô" trong lần đầu tham gia truyền hình thực tế về âm nhạc. "Tôi sẽ mang đến cho khán giả phong cách độc đáo, phóng khoáng - điều khác biệt nhất từ trước đến nay", cô nói.

Cô tên thật Huỳnh Nữ Thủy Tiên, 34 tuổi, quê Lâm Đồng. Ca sĩ từng có các bản hit như My Everything, Say You Do, Vì tôi còn sống. Sau khi phát hành album phòng thu Chill With Me vào năm 2018, nhận năm đề cử tại giải Cống Hiến, Tiên Tiên dần vắng bóng làng nhạc.