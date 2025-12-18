Nét truyền thống - yếu tố hút Việt kiều khi mua nhà đô thị

Nhiều kiều bào cho biết muốn về nước sống dài hạn, tìm kiếm nơi ở cân bằng giữa tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế lẫn nhịp sống quê nhà, trong hội thảo ngày 14/12.

Thông tin nêu tại hội thảo "Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức ngày 14/12 tại Waterpoint (Tây Ninh).

Tại đây, các chuyên gia cho biết cộng đồng hơn 6 triệu người Việt ở nước ngoài đang ngày càng quan tâm đến việc hồi hương sinh sống lâu dài, thay vì chỉ về thăm quê theo chu kỳ. Lực lượng này mang theo nguồn kiều hối lớn, tích lũy tri thức, kinh nghiệm và hệ tiêu chuẩn sống đã được định hình qua nhiều năm sinh sống tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Australia. Nhiều kiều bào tham dự sự kiện cho biết khi về nước, bên cạnh việc quan tâm "có được mua nhà hay không", họ còn mong muốn tìm kiếm chỗ ở phù hợp không bị đứt gãy chuẩn sống đã quen thuộc.

Hàng trăm kiều bào tham gia sự kiện ngày 14/12. Ảnh: Nam Long

Tiêu chí hàng đầu của nhóm cư dân này gồm không gian xanh, mật độ xây dựng thấp, an ninh, dịch vụ đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh. Ngôi nhà cần đáp ứng đồng thời nhiều chức năng, từ sinh hoạt gia đình, làm việc linh hoạt đến nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Vì vậy, vị trí trung tâm không còn là ưu tiên nếu không gian sống không đảm bảo hay bị áp lực hạ tầng, ùn tắc.

Một số kiều bào dự talkshow cho rằng tiện nghi hiện đại là điều kiện cần nhưng quan trọng hơn, họ mong muốn nơi ở gắn liền với yếu tố "hồn quê" - thứ tạo ra cảm giác thuộc về. "Hồn quê" được cảm nhận qua không gian mở, sự gần gũi với thiên nhiên, nhịp sống chậm và những sinh hoạt văn hóa quen thuộc như nói tiếng Việt mỗi ngày, ăn bữa cơm gia đình, đón Tết, tình làng nghĩa xóm hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đại diện Nam Long chia sẻ về mô hình đô thị tích hợp tại sự kiện. Ảnh: Nam Long

Ông Lê Phước Thành, Giám đốc phát triển dự án Waterpoint, Nam Long Land đánh giá một số đại đô thị được quy hoạch bài bản, có quy mô đủ lớn và đã đi vào vận hành thực tế đang được xem là lựa chọn phù hợp hơn với nhóm khách hàng này. Ông dẫn ví dụ về Waterpoint của Nam Long tại Bến Lức, dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp hạ tầng thương mại, giáo dục, y tế với không gian sinh thái ven sông Vàm Cỏ Đông.

Lợi thế của mô hình này nằm ở khả năng kết hợp giữa tiện ích hiện đại và môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Với gần 6 km bờ sông, mật độ xây dựng được kiểm soát và hệ sinh thái cây xanh - mặt nước liên hoàn, khu đô thị tạo ra nhịp sống tách khỏi sự hối hả của đô thị lõi nhưng vẫn đảm bảo kết nối cần thiết.

Bên cạnh không gian vật lý, yếu tố cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Waterpoint đang hình thành nhóm cư dân gồm các gia đình trí thức, doanh nhân, kiều bào và người có nhu cầu sống dài hạn, tạo điều kiện để người hồi hương dễ hòa nhập. Dự án cũng cho phép linh hoạt mục đích sử dụng, từ an cư lâu dài, mô hình "ngôi nhà thứ hai" đến vừa ở vừa đầu tư.

Dự án Waterpoint bên dòng Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, để dòng kiều hối và nguồn lực kiều bào phát huy hiệu quả bền vững, thị trường bất động sản cần nhiều hơn những mô hình đô thị dung hòa được chuẩn sống quốc tế với bản sắc địa phương. Khi đó, kiều bào không phải lựa chọn giữa hiện đại hay hồn quê, mà có thể tìm thấy cả hai trong cùng một không gian sống.

Hoài Phương