Nét trong trẻo tuổi 20 của thí sinh Miss World Vietnam

Ngày 4/12, ban tổ chức công bố bộ ảnh chân dung thí sinh nhận vé đi tiếp vào vòng trong. Phần lớn người đẹp trong top 50 sinh năm 2000 trở về sau.

Phan Hải Như, 22 tuổi, người Cần Thơ, cao 1,68 m, nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp nhờ gương mặt khả ái.