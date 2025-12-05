Nét trong trẻo tuổi 20 của thí sinh Miss World Vietnam

Ngày 4/12, ban tổ chức công bố bộ ảnh chân dung thí sinh nhận vé đi tiếp vào vòng trong. Phần lớn người đẹp trong top 50 sinh năm 2000 trở về sau.
Phan Hải Như, 22 tuổi, người Cần Thơ, cao 1,68 m, nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp nhờ gương mặt khả ái.
Ngày 4/12, ban tổ chức công bố bộ ảnh chân dung thí sinh nhận vé đi tiếp vào vòng trong. Phần lớn người đẹp trong top 50 sinh năm 2000 trở về sau.
Phan Hải Như, 22 tuổi, người Cần Thơ, cao 1,68 m, nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp nhờ gương mặt khả ái.
Thí sinh catwalk tại vòng đầu của cuộc thi. Video: Ban tổ chức cung cấp
Trịnh Vũ Hồng Duyên, 21 tuổi, người Thanh Hóa, cao 1,72 m. Cô là sinh viên Đại học Anh quốc Việt Nam, nói tiếng Anh và Trung lưu loát.
Trịnh Vũ Hồng Duyên, 21 tuổi, người Thanh Hóa, cao 1,72 m. Cô là sinh viên Đại học Anh quốc Việt Nam, nói tiếng Anh và Trung lưu loát.
Thí sinh Trương Tâm Như, 20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,73 m. Người đẹp là hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024.
Thí sinh Trương Tâm Như, 20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,73 m. Người đẹp là hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024.
Phùng Thị Diệu Linh - gương mặt nhỏ tuổi nhất cuộc thi khi vừa bước sang tuổi 18. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cao 1,72 m. Diệu Linh có chứng chỉ IELTS 7.0, từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Phùng Thị Diệu Linh - gương mặt nhỏ tuổi nhất cuộc thi khi vừa bước sang tuổi 18. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cao 1,72 m. Diệu Linh có chứng chỉ IELTS 7.0, từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Thí sinh Diệu Linh, Tâm Như giới thiệu bản thân tại vòng sơ khảo hôm 30/11 ở TP HCM.
Nguyễn Đỗ Vũ Yến, 21 tuổi, người Đồng Tháp, cao 1,71 m. Cô từng vào top 5 Người đẹp Tây Đô 2023, top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Người đẹp đang học Quan hệ Công chúng tại Đại học Nguyễn Tất Thành, mơ ước trở thành biên tập viên truyền hình.
Nguyễn Đỗ Vũ Yến, 21 tuổi, người Đồng Tháp, cao 1,71 m. Cô từng vào top 5 Người đẹp Tây Đô 2023, top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Người đẹp đang học Quan hệ Công chúng tại Đại học Nguyễn Tất Thành, mơ ước trở thành biên tập viên truyền hình.
Thí sinh Trần Linh Mai, 21 tuổi, quê Hưng Yên, cao 1,75 m. Tham gia cuộc thi, cô muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.
Thí sinh Trần Linh Mai, 21 tuổi, quê Hưng Yên, cao 1,75 m. Tham gia cuộc thi, cô muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.
Lê Phương Uyên cao 1,72 m, 22 tuổi, quê Hải Phòng, là á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Cô hiện giữ vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ MC và thời trang của trường.
Phương Uyên mang đến sân chơi dự án cộng đồng Sắc hồng vùng cao, nội dung tập trung vào giáo dục sức khỏe vị thành niên, hỗ trợ các em gái tại một trường THCS ở Lào Cai.
Lê Phương Uyên cao 1,72 m, 22 tuổi, quê Hải Phòng, là á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Cô hiện giữ vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ MC và thời trang của trường.
Phương Uyên mang đến sân chơi dự án cộng đồng Sắc hồng vùng cao, nội dung tập trung vào giáo dục sức khỏe vị thành niên, hỗ trợ các em gái tại một trường THCS ở Lào Cai.
Đoàn Bảo Hà, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Cô từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, vào top 25.
Thí sinh được nhiều người khen gương mặt mộc, nụ cười sáng. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).
Đoàn Bảo Hà, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Cô từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, vào top 25.
Thí sinh được nhiều người khen gương mặt mộc, nụ cười sáng. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).
Nguyễn Lan Nhi, 25 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,75 m. Cô vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô, đoạt danh hiệu "Người đẹp khả ái" tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017.
Nguyễn Lan Nhi, 25 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,75 m. Cô vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô, đoạt danh hiệu "Người đẹp khả ái" tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017.
Thí sinh Lê Thảo Linh, 20 tuổi, người Quảng Trị, cao 1,72 m.
Thí sinh Lê Thảo Linh, 20 tuổi, người Quảng Trị, cao 1,72 m.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, 19 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Cô là á khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc năm 2024, đang theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Hằng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi giữa năm.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, 19 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Cô là á khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc năm 2024, đang theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Hằng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi giữa năm.
Thu Hằng hát Tình yêu màu nắng tặng giám khảo. Video: Ban tổ chức cung cấp
Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Trên một số diễn đàn sắc đẹp, cô được fan dự đoán đi sâu tại cuộc thi.
Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Trên một số diễn đàn sắc đẹp, cô được fan dự đoán đi sâu tại cuộc thi.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Sau vòng loại hôm 30/11, giám khảo chọn 50 thí sinh vào chung khảo toàn quốc. Họ sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Thời trang, Nhân ái. Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, diễn ra vào cuối tháng 12. Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss World lần thứ 74. Ban giám khảo đã công bố có Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên gồm Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Tân Cao
Ảnh: Viết Quý