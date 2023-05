Nét trong trẻo của 'Em gái quốc dân' IU

IU (tên thật là Lee Ji Eun) sinh năm 1993, ca hát từ năm 15 tuổi. Theo Pann, với chất giọng giàu cảm xúc, người đẹp thường "gây bão" các bảng xếp hạng số mỗi lần ra album mới. Cô được truyền thông gọi là "Em gái quốc dân", "Nữ hoàng nhạc số" và lấn sân diễn xuất từ năm 2010. Người đẹp ghi dấu với phim Dream High, You Are the Best, Lee Soon Shin, Producer, Hotel de Luna, Người tình ánh trăng...