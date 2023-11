Nét quyến rũ của 'Loki' Tom Hiddleston

Tác phẩm đầu tay của Tom là The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (2001). Vài năm sau, diễn viên gây tiếng vang khi hóa thân thành Loki trong vũ trụ Marvel, xuất hiện trong nhiều phần Thor và Avengers.

Tài tử còn thể hiện năng lực diễn xuất trong các dự án giật gân và kinh dị như High-Rise (2015), Crimson Peak (2015), Only Lovers Left Alive (2013), The Essex Serpent (2022). Diễn viên ba lần được đề cử Primetime Emmy và BAFTA, một lần thắng Quả Cầu Vàng với vai diễn trong The Night Manager (2016). Ảnh: GQ