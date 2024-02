Nét phong trần tuổi 50 của Johnny Trí Nguyễn

Diễn viên hiện rời xa màn ảnh trong nước. Dự án mới nhất anh góp mặt là series "The Continental: From the World of John Wick" - tiền truyện của "John Wick", thương hiệu hành động nổi tiếng do Keanu Reeves đóng, phát tháng 9/2023. Trong phim, anh diễn xuất cùng bạn gái Nhung Kate, đóng vai thầy của sát thủ Yến - nhân vật cô đảm nhận.