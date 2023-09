Nét độc đáo tại những hoa viên nghĩa trang

Nghĩa trang tại mỗi quốc gia trên thế giới mang những đặc trưng cho tinh thần của cộng đồng cư dân bản địa.

Được mệnh danh là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc và nghệ thuật, nghĩa trang Staglieno nằm trên một sườn đồi cổ kính ở quận Staglieno của Genova, Italy nổi danh với những tác phẩm điêu khắc hoành tráng và kiến trúc ngoạn mục.

Tại Pháp, nghĩa trang Pere Lachaise được xây từ năm 1704 có quy mô hơn 44 hecta, có khoảng 5.300 loại cây xanh cùng hệ động thực vật phong phú, được ví như một "khu vườn bảo tồn" giữa lòng Paris. Giữa thế kỷ XX, Pháp xếp Pere Lachaise như một điểm đến trên bản đồ du lịch nước này. Nhờ kiến trúc độc đáo và phong cảnh nên thơ, mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 2 triệu lượt khách ghé thăm.

Nghĩa trang Pere Lachaise tại Pháp. Ảnh: Unsplash

Tại châu Á, bởi chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đề cao chữ hiếu, người dân luôn muốn tổ chức tang lễ long trọng nhất có thể. Sự long trọng và trang nghiêm của tang lễ thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với người đã khuất, cũng như sự gắn kết tình cảm gia đình, địa vị xã hội và tôn nghiêm của gia tộc.

Như tại Đài Loan, người dân có quan niệm mua trước sinh phần như một sự chuẩn bị cho sự kiện lớn trong cuộc đời. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều quyền lựa chọn về vị trí sử dụng trong tương lai và có sự chuẩn bị tốt nhất cho gia tộc.

Cũng như các nước trong khu vực, người Việt Nam quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận" nên khi có người chết, tang lễ được tổ chức trọng thể. Bên cạnh các nghĩa trang truyền thống, các hoa viên nghĩa trang ngày nay ngày càng được quy hoạch chuyên nghiệp, cảnh quan chú trọng phong thủy, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc. Nhiều hoa viên sở hữu không gian bình yên mà tính nghệ thuật, là nơi gia quyến có thể vừa tham quan và ngắm cảnh, vừa đảm bảo tính trang trọng và ý nghĩa về mặt tâm linh.

Theo các chuyên gia, tuy có nhiều khác biệt về văn hóa nhưng dù là phương Tây hay phương Đông, người dân đều mong muốn người thân đã khuất của mình sẽ được tận hưởng "cuộc sống mới" viên mãn. Ngày càng nhiều công viên nghĩa trang có quy hoạch bài bản, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại mọc lên.

Một trong những công viên nghĩa trang lớn của cả nước là Hoa viên Bình An, tọa lạc tại tổ 10, ấp An Viễn, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công viên nghĩa trang này có diện tích đến 100 ha, có cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ.

Hoa viên Bình An tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoa viên Bình An

Chủ đầu tư muốn đưa Hoa viên Bình An trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng được đánh giá cao về quy mô, vị trí và chất lượng dịch vụ. Qua việc tích hợp công nghệ hiện đại như VR 360, ứng dụng Công viên miền ký ức, dịch vụ trọn gói từ khâu thiết kế - xây dựng mộ phần đến chăm sóc, bảo dưỡng và tổ chức các nghi lễ, Hoa Viên Bình An đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Theo chủ đầu tư, phương châm của Hoa viên Bình An là hướng về cội nguồn từ kiến trúc tổng thể đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cán bộ công nhân viên Hoa

viên Bình An tâm niệm phải chu toàn trong công tác phục vụ, xem người thân của khách hàng như người thân của mình, đem lại sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn Hoa viên Bình An làm nơi an nghỉ cuối cùng cho thân nhân.

"Bình thường con người ta có ông bà tổ tiên của mình phù hộ. Tuy nhiên, ở Hoa viên Bình An, nếu làm tốt, mình sẽ có thêm hàng nghìn người phù hộ. Như vậy là mình đang được hưởng phước của bá tánh", ông Trần Mạnh Hoàn - Tổng giám đốc Hoa viên Bình An chia sẻ tâm niệm.

Các mộ phần được xây dựng chỉn chu tại Hoa viên Bình An. Ảnh: Hoa viên Bình An

"Là thành viên của Hiệp hội quản trang Mỹ tại Việt Nam, Hoa viên Bình An kỳ vọng tạo lập một sản phẩm Việt vươn tầm đẳng cấp quốc tế, mang đến sự lựa chọn phù hợp về chất lượng cho khách hàng và nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phong