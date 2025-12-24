Nét dịu dàng của phụ nữ Việt qua tranh lụa

Trong các bức tranh, Tạ Hùng Việt thường vẽ khoảnh khắc bà chải tóc cho cháu, mẹ chải tóc cho con, tôn vinh giá trị của tình thân.

Họa sĩ 50 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Anh góp mặt trong nhiều triển lãm do Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội tổ chức.