Nét dịu dàng của phụ nữ Việt qua tranh lụa

Họa sĩ Tạ Hùng Việt khắc họa vẻ đẹp của người con gái trong tà áo dài, bên cạnh là một phụ nữ đang chải tóc cho cô. Tác phẩm được anh giới thiệu ở triển lãm Hương lụa Việt, diễn ra ngày 21-28/12 tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Phụ nữ trong tranh của Tạ Hùng Việt được mô tả với những đường nét mềm mại, mái tóc suôn dài, gương mặt thanh tú.
Họa sĩ chọn chiếc lược là hình tượng xuyên suốt, như kỷ vật gắn kết tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Theo tác giả, lược mang hơi ấm của bàn tay, mùi hương từ mái tóc và câu chuyện về ân nghĩa, sự thủy chung được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong các bức tranh, Tạ Hùng Việt thường vẽ khoảnh khắc bà chải tóc cho cháu, mẹ chải tóc cho con, tôn vinh giá trị của tình thân.
Họa sĩ 50 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Anh góp mặt trong nhiều triển lãm do Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội tổ chức.
Ngoài 20 tác phẩm của Tạ Hùng Việt, không gian trưng bày 20 bức lụa của Đỗ Thu Hương, được họa sĩ sáng tác ba năm trở lại đây. Chị vẽ những phụ nữ diện áo dài đủ sắc màu, mang vẻ nền nã.
Bố cục tranh được Đỗ Thu Hương thực hiện theo dạng đối thoại giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Trong bức vẽ, nhân vật nữ ở vị trí trung tâm tiền cảnh, phía sau là gam màu tối, mang dáng dấp của quá khứ.
Thiếu nữ diện áo ngũ thân, ở sau là cánh cửa thời Lý - Trần, cho thấy ''sức nặng văn hóa đang âm thầm hiện diện''.
Theo họa sĩ, các bức vẽ lụa của chị không chỉ là một phương tiện hội họa mà còn là không gian để người xem chậm rãi quan sát, chiêm nghiệm.
Qua triển lãm, hai tác giả mong muốn tôn vinh giá trị của tranh lụa trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, đồng thời mang đến cho công chúng trải nghiệm hội họa nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa.
Phương Linh