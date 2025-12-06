Nestlé Việt Nam nhận danh hiệu 'Ngôi sao CSI' năm 2025

VCCI trao tặng Nestlé Việt Nam danh hiệu "Ngôi sao CSI", đánh dấu 5 năm liên tiếp doanh nghiệp này nằm trong "Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam" trong lĩnh vực sản xuất.

Hoạt động trao danh hiệu nằm trong khuôn khổ Chương trình Công bố Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội, ngày 5/12.

Nestlé Việt Nam nhận danh hiệu "Ngôi sao CSI" do VCCI trao tặng tại Chương trình Công bố Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2025 - đánh dấu 5 năm liên tiếp nằm trong "Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam" trong lĩnh vực sản xuất. Ảnh: Nestlé Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt ra những mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Nestlé Việt Nam có nhiều hoạt động thực hành kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Đơn cử chương trình Nescafé Plan do Nestlé triển khai liên tục từ năm 2011 đến nay tại Việt Nam, đã hỗ trợ hơn 20.000 nông hộ chuyển đổi sang phương thức canh tác nông nghiệp tái sinh, tạo tác động tích cực đến sự phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam.

Với vai trò là đồng chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD, thuộc VCCI), ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với định hướng tăng trưởng xanh, Nestlé khẳng định vai trò đối tác chiến lược. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mọi hoạt động kinh doanh đều gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước".

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD), phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Các lãnh đạo Nestlé Việt Nam cho rằng phát triển bền vững chỉ thực sự thành công khi mọi doanh nghiệp - từ lớn đến nhỏ - đều có cơ hội tham gia. Bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu riêng, doanh nghiệp còn tiên phong lan tỏa các thực hành tốt theo bộ chỉ số CSI, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, thích ứng tốt trước biến động và đóng góp vào mục tiêu quốc gia.

Với tinh thần đó, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng VBCSD và các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100 và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Những hoạt động này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Nestlé kiên định với triết lý "Tạo giá trị chung", thông qua mở rộng đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đa bên. Bằng việc định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với ưu tiên quốc gia, Nestlé khẳng định nguyên tắc: đầu tư có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Nestlé Việt Nam phối hợp VBCSD và các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100 và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm Chương trình Công bố Doanh nghiệp bền vững CSI được triển khai. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, VCCI đang nỗ lực xây dựng CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia, chuyển hóa bộ chỉ số này thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Năm 2025, CSI xây dựng và phát hành phiên bản lần đầu tiên của bộ chỉ số dành riêng cho loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - bên cạnh phiên bản dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn như các năm trước đây - nhằm tạo tiền đề lan tỏa phát triển bền vững đến loại hình doanh nghiệp này.

Hoàng Anh