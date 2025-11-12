Nestlé nâng cấp hệ thống ERP, chuẩn bị cho AI và tự động hóa

Tập đoàn thực phẩm và đồ uống Nestlé tích hợp trợ lý AI của SAP vào hệ thống vận hành nhằm tối ưu quản trị và chuỗi cung ứng.

Nestlé vừa hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) SAP S/4HANA trên nền tảng điện toán đám mây. Theo thông cáo ngày 23/10, bản nâng cấp đã được áp dụng tại 112 quốc gia, phục vụ khoảng 50.000 nhân viên.

Trong hai năm tới, Nestlé sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tích hợp trợ lý AI của SAP vào các hệ thống cốt lõi. Tập đoàn kỳ vọng công nghệ mới giúp tăng hiệu quả mua sắm, quản lý chuỗi cung ứng và xử lý đơn hàng.

Nhân viên vận hành sử dụng máy tính bảng tại nhà máy KitKat ở Caçapava, Brazil. Ảnh: Nestlé

"Với bản nâng cấp này, chúng tôi có thêm sự linh hoạt, năng lực và khả năng phân tích để đưa sản phẩm mới ra thị trường toàn cầu nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng", ông Chris Wright, Giám đốc Công nghệ thông tin của Nestlé, chia sẻ.

Việc ứng dụng hệ thống ERP định hướng AI là bước đi chiến lược giúp Nestlé nâng cao khả năng dự báo và đáp ứng cung - cầu theo thời gian thực, cả với kênh bán lẻ truyền thống và trực tuyến. Hệ thống mới cũng mang lại sự nhất quán trong báo cáo, kế hoạch và tự động hóa quy trình mua sắm.

"Tập đoàn Nestlé trước đây chưa phải là một doanh nghiệp vận hành thực sự hiệu quả", ông Philipp Navratil, CEO Nestlé, thừa nhận với nhà đầu tư tháng trước. "Chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình ra quyết định thông qua chuyển đổi số và tự động hóa".

Động thái này nằm trong chiến lược tái cấu trúc nhằm cắt giảm chi phí, bao gồm việc tinh giản khoảng 16.000 nhân sự, tương đương 6% lực lượng lao động toàn cầu trong hai năm tới. Khoảng 75% số lượng cắt giảm thuộc khối văn phòng, phần còn lại đến từ bộ phận sản xuất và chuỗi cung ứng.

Hiện Nestlé nâng cấp từ hệ thống SAP S/4HANA Finance - phiên bản kế thừa của Enterprise Central Component (ECC) ra mắt năm 2004 và nền tảng cơ sở dữ liệu SAP HANA năm 2014. SAP dự kiến ngừng hỗ trợ ECC vào năm 2027.

Trước đó, năm 2022, Nestlé đã chuyển toàn bộ hệ thống ERP sang SAP Private Cloud, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số sâu rộng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị toàn cầu.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)