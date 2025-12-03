Nestlé Nan lần đầu ứng dụng công thức cộng hưởng









Tại sự kiện ra mắt sản phẩm ở TP HCM, bà Lê Tú Quỳnh - Giám đốc ngành hàng dinh dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, công ty Nestlé Việt Nam cho biết: "Nan Infinipro A2 bước 3 cải tiến mới là bước tiến nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng với công thức tăng cường hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con, từ đó góp phần hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam".

Đồng hành nhiều phụ huynh Việt trong hành trình nuôi con, Nestlé Nan không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến các sản phẩm tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ - hai nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các em bé trong những năm đầu đời. Đơn cử dòng sản phẩm Nan Infinipro A2 bước 3. Ra mắt lần đầu vào năm 2022, sản phẩm chỉ chứa công thức 5 HMO (2'-FL, DFL, 3’-SL, 6'-SL và LNT) kết hợp đạm A2. Sau 3 năm, từ nền tảng 5 HMO ban đầu, thương hiệu đã bổ sung thêm 3-FL - một HMO fucosylated thường được tìm thấy trong sữa mẹ, nâng tổng số lượng lên thành 6 HMO, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, củng cố hàng rào niêm mạc ruột, hạn chế một số loại tiêu chảy và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, đạm A2 trong Nan Infinipro A2 bước 3 được tinh tuyển từ giống bò A2 thuần chủng. Đạm A2 nhẹ dịu với hệ tiêu hóa non nớt của con, giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, táo bón, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt chỉ sau 7 ngày sử dụng, từ đó tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ bé tăng cân. Thành tố quan trọng không kém chính là bộ đôi lợi khuẩn B. Lactis giúp giảm đến 58% các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, và B. Infantis giúp "mở khóa sức mạnh" của HMO, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng.

Với sự kết hợp 6 HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis, Nestlé đã nghiên cứu thành công hợp chất cộng hưởng độc quyền Sinergity. Ông Norbert Sprenger - chuyên gia dinh dưỡng cấp cao Tập đoàn Nestlé cho biết việc phát triển sữa công thức dựa trên các thành phần hoạt động độc lập có thể tạo nên Synergity Gap (khoảng trống hiệp đồng) trong dinh dưỡng. "Chính vì thế, các nhà khoa học tại Nestlé đã nghiên cứu và tạo nên công thức đầu tiên kết hợp đạm A2, 6 HMO và lợi khuẩn kép, tăng cường hiệu quả cộng hưởng hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ", ông Norbert Sprenger nói. Bà Lê Tú Quỳnh bổ sung: "Công thức cộng hưởng Sinergity đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng cường hiệu quả tiêu hóa, đề kháng và hấp thu dinh dưỡng cho trẻ. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu từ Tập đoàn Nestlé, dựa trên am hiểu sâu sắc về hệ tiêu hóa và miễn dịch trong những năm đầu đời của trẻ".

Trong suốt nhiều năm qua, Nestlé Nan trở thành "người bạn đồng hành" của hàng triệu bà mẹ Việt trên hành trình nuôi dưỡng con khỏe mạnh. Giữa thị trường sản phẩm dinh dưỡng trẻ em ngày càng đa dạng với nhiều xu hướng mới, sự tin tưởng của người tiêu dùng vẫn luôn là yếu tố then chốt để một sản phẩm thành công. Bà Lê Tú Quỳnh chia sẻ: "Nestlé Nan tự hào là một trong những thương hiệu đã và đang xây dựng được niềm tin vững chắc, không chỉ nhờ thấu hiểu nhu cầu của các mẹ Việt, mà còn bởi nền tảng khoa học vững chắc và những chứng nhận quốc tế".

Với hơn 155 năm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng, trong đó có hơn 30 năm tập trung nghiên cứu về HMO, Nestlé đã thực hiện hơn 80 thử nghiệm lâm sàng và sở hữu 161 bằng sáng chế khoa học. Trên nền tảng khoa học ấy, các sản phẩm của Nestlé Nan đã trở nên hữu ích với các mẹ Việt. Tiêu biểu là các dòng sản phẩm như Nan Optipro Plus 4, Nan Supremepro 3 hay Nan Infinipro A2 bước 3... Tất cả đều được đều được các mẹ gọi là "sữa mát" vì giúp con dễ tiêu hóa, không táo bón. Ca sĩ Thảo Trang cho biết: "Khi tìm hiểu về dòng ‘sữa mát’ Thụy Sĩ Nan Infinipro A2 bước 3 công thức cải tiến mới, mình nhận ra rằng khoa học dinh dưỡng không chỉ là bổ sung thêm dưỡng chất, mà là sự kết hợp đúng cách để các thành phần hoạt động hiệp đồng, tạo nên hiệu ứng dinh dưỡng cộng hưởng, giúp con phát triển khỏe mạnh từ sâu bên trong".

Theo bà Lê Tú Quỳnh, hành trình làm mẹ của rất nhiều mẹ Việt đã bắt đầu cùng sữa Nan. Chính điều đó đã thôi thúc Nestlé chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt sản phẩm Nan Infinipro A2 bước 3 cải tiến mới, trước khi mở rộng sang các khu vực khác ở châu Á, như Hong Kong. Bà Quỳnh cho biết thêm, nhiều năm qua, "Nestlé Việt Nam luôn duy trì giá trị cốt lõi mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn phát triển". Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng tại Thụy Sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất.