Nestlé Milo truyền cảm hứng sống năng động cho giới trẻ

Nestlé Milo tặng 500.000 hộp sữa tiếp sức sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, khuyến khích lối sống năng động qua các hoạt động thể thao.

Tiếp sức cho sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bởi có sự xuất hiện của Covid-19. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào tháng 8 và được tổ chức thành 2 đợt. Đảm bảo tổ chức thi an toàn và nghiêm túc, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh vượt qua kỳ thi là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Để tiếp năng lượng cho các sĩ tử sẵn sàng "vượt vũ môn", Nestlé Milo phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hơn 500.000 hộp sữa Milo teen bữa sáng cho các điểm thi thuộc 28 tỉnh thành trên cả nước. Món quà dinh dưỡng như lời động viên các sĩ tử tràn đầy năng lượng, bền bỉ trong suốt hàng giờ thi để đạt được kết quả khả quan.

Đội ngũ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi trao tận tay món quà đến thí sinh, giải đáp mọi thắc mắc và cổ vũ tinh thần cho sĩ tử trước khi vào phòng thi.

Các sĩ tử TP HCM nhận sữa Milo teen bữa sáng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ảnh: Nestlé Milo.

Ngoài những hộp sữa Milo teen cho bữa sáng, nhãn hàng còn gửi tặng thí sinh những tấm thiệp và lời chúc ý nghĩa. Hàng nghìn lời chúc được các học sinh, tình nguyện viên viết trên tấm thiệp Milo và gửi tặng đã tiếp thêm động lực, sự vững tin cho các bạn trong kỳ thi đầy cam go.

Khuyến khích lối sống lành mạnh, năng vận động thể thao cho giới trẻ

Tiếp sức sĩ tử vượt vũ môn trong kỳ thi là một trong những hoạt động nối tiếp hành trình khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động cùng thể thao của Milo dành cho giới trẻ.

Từ nhiều năm qua, nhãn hàng đã đồng hành mang đến nhiều hoạt động thể thao, sân chơi bổ ích, thiết thực cho các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Nhiều bạn trẻ đã có thêm động lực, được truyền cảm hứng để duy trì lối sống tích cực, có nguồn năng lượng bền bỉ chinh phục mục tiêu phía trước.

Gần đây nhất, các bạn trẻ tại các trường đại học, THPT, các khu vực công cộng tại 4 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ hào hứng đón nhận thử thách năng động, trải nghiệm từ chương trình "Milo Energy Sport Hub - Hành trình chinh phục Việt Nam".

Chiếc xe lưu động chở thử thách chinh phục môn bóng rổ, leo núi, chạy bền đã thu hút sự tham gia của gần 10.000 bạn trẻ tham gia chỉ riêng tại TP HCM và Vũng Tàu. Chiếc xe "Milo Energy Sport Hub" sẽ tiếp tục hành trình và dự kiến dừng chân trên khắp Việt Nam suốt năm nay để "tiếp lửa" cho tình yêu thể thao của giới trẻ.

Các bạn trẻ chinh phục thử thách ném bóng vào rổ tại chương trình "Milo Energy Sport Hub - Hành trình chinh phục khắp Việt Nam" vào tháng 7. Ảnh: Nestlé Milo.

Các bạn trẻ có niềm đam mê bóng rổ còn có cơ hội chứng tỏ tài năng trong chương trình "Thần tượng bóng rổ". Đây là một trong những sân chơi bóng rổ truyền hình thực tế lần đầu tiên dành cho giới trẻ Việt do Nestlé Milo khởi xướng với sự tham gia của ca sĩ Will 365, Cường Seven, dự kiến lên sóng vào tháng 9.

Chương trình mong tìm kiếm và ươm mầm tài năng bóng rổ học đường để các bạn có thể tự tin theo đuổi ước mơ trở thành những tuyển thủ chuyên nghiệp.

Khuyến khích thói quen ăn sáng lành mạnh

Thông qua thể thao, kết hợp cùng nền tảng dinh dưỡng, Milo còn chung tay góp sức cùng cộng đồng nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh. Một trong những sản phẩm dinh dưỡng được các bạn trẻ, sĩ tử yêu thích trong thời gian qua là Milo teen bữa sáng vừa ra mắt.

Sự kết hợp giữa sữa, lúa mạch, cùng ba loại ngũ cốc, bổ sung protein, chất xơ, ít đường của Milo teen bữa sáng mới tiếp nguồn năng lượng, cho buổi sáng bừng sức sống để giới trẻ sẵn sàng chinh phục mọi hành trình phía trước. Chế độ dinh dưỡng đủ chất cùng với một hộp sữa Milo teen bữa sáng góp phần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, giúp bạn trẻ năng động, khỏe mạnh và phát triển tầm vóc.

Các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM uống sữa bổ sung dưỡng chất cho bữa sáng. Ảnh: Nestlé Milo.

"Những hoạt động thực tế của Nestlé Milo trong thời gian gần đây một lần nữa khẳng định mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh, đồng hành cùng giới trẻ trên mọi chặng đường mà đơn vị không ngừng nỗ lực theo đuổi trong suốt 25 năm qua", đại diện nhãn hàng cho biết.

Các hoạt động tiếp cận với thể thao dưới nhiều hình thức do nhãn hàng thực hiện đã "tiếp lửa" cho nhiều bạn trẻ yêu thể thao, cho hành trình chinh phục mục tiêu, sống năng động, khỏe mạnh để vươn cao, vươn xa.

Kim Uyên