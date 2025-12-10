Nestlé Milo truyền cảm hứng năng động đến thế hệ trẻ

Màn trình diễn võ nhạc của học sinh TP HCM xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới là dấu ấn mới nhất trên hành trình 30 năm Nestlé Milo chung tay xây dựng thế hệ trẻ năng động.

Cụ thể, với 5.000 học sinh có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và 55.000 học sinh tại 150 điểm trường khắp thành phố, màn biểu diễn võ nhạc Vovinam sáng 30/11 đã xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới".

Màn đồng diễn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - khát vọng tương lai", do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ngay sau màn đồng diễn Vovinam là hoạt động chạy bộ Edurun với 2.000 em học sinh tham gia. Sau đó là màn trao thưởng cho đại diện trường (giải tập thể) và các giáo viên, học sinh (giải cá nhân) đã tham gia giải chạy bộ Edurun trực tuyến.

Toàn cảnh màn đồng diễn nhìn từ trên cao. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận xét màn đồng diễn không chỉ ấn tượng về quy mô, mà còn là "minh chứng cho sự sinh động về tinh thần đoàn kết, sự phối hợp tốt, kỷ luật cao, sáng tạo và khát vọng vươn lên của học sinh thành phố mang tên Bác".

Để có được bài đồng diễn này, các em học sinh đã trải qua hơn hai tháng tập luyện tại trường học của mình. Nhã Lâm và Hồng Thư, hai nữ sinh tại trường THPT Hùng Vương, phường Chợ Lớn cho biết, các buổi tập tại trường đã giúp các rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỷ luật cho mình. Tiêu Vịnh Hy, trường THCS Đồng Khởi, phường Bến Thành cũng chia sẻ: "Tập Vovinam hơn hai tháng giúp em khỏe hơn, học được bài học về sự nỗ lực".

Dẫn học sinh đến buổi đồng diễn, cô Đinh Thị Vân Hà, Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết: "Các em học sinh đã có những trải nghiệm hay. Từ việc tập luyện ở trường đến lúc tham gia tập dợt và khi biểu diễn chính thức, các bé đều hào hứng và tự tin". Cô nhận xét, các bé vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa trau dồi kỹ năng và tinh thần đoàn kết khi tham gia những hoạt động như thế này.

Xem thêm loạt ảnh về sự kiện:



Việc đồng diễn Vovinam, một môn võ đậm tinh thần dân tộc, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh thể chất và giá trị đạo đức Việt, đã truyền tải trọn vẹn tinh thần "ý chí Việt" mà ngành giáo dục hướng tới: nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và nhân cách cho thế hệ học sinh hôm nay.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, phát triển thể thao học đường là định hướng trọng tâm của ngành trong nhiều năm qua, trong đó Vovinam hiện được triển khai rộng rãi tại các trường trên địa bàn thành phố. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định sự phát triển của Vovinam trong môi trường học đường và vai trò của bộ môn trong việc rèn luyện thể chất cho học sinh. "Với sự đồng hành của các doanh nghiệp như Nestlé Milo, phong trào rèn luyện thể thao, đặc biệt là Vovinam, được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đây là bước tiến quan trọng trong giai đoạn đổi mới giáo dục, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh", bà Huỳnh Lê Như Trang nói.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết, doanh nghiệp trân trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030 nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào thể thao tại TP HCM hơn nữa. "Chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị của thể thao đến học sinh TP HCM và trẻ em trên cả nước. Thông qua thể thao, các em học được tinh thần đồng đội, ý chí bền bỉ và thái độ không bỏ cuộc, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động và phát triển toàn diện", ông Binu Jacob nói.

Trong bối cảnh các ban ngành đang mở rộng phong trào Vovinam học đường, lan tỏa tinh thần Việt võ đạo, Nestlé Milo trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành tích cực Vovinam nói riêng và thể thao học đường nói chung. Nhiều năm qua, nhãn hàng góp phần duy trì các giải đấu như Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé Milo, nơi hàng nghìn học sinh được nuôi dưỡng tinh thần thượng võ và rèn luyện bản lĩnh. Những hoạt động này góp phần đưa Vovinam đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo điều kiện để ngày càng nhiều học sinh được tiếp cận và tham gia luyện tập môn võ truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh Vovinam, Nestlé Milo còn đẩy mạnh phong trào thể thao học đường trên quy mô toàn quốc thông qua các chương trình quen thuộc: Trại hè năng lượng - Energy Camp, ChampMove, Ngày hội đi bộ; các sân chơi chuyên môn cao phối hợp với các ban ngành như Giải bóng đá U11 Quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể thao toàn quốc. Chuỗi hoạt động này khuyến khích trẻ hình thành thói quen vận động, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống năng động và tinh thần vượt lên thử thách - nền tảng để các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Các bạn nhỏ tham gia ngày hội đi bộ Milo tại Nghệ An, tháng 3/2023. Ảnh: Nestlé Milo

Sự kiện sáng 30/11 không phải là lần đầu tiên nhãn hàng cùng các em xác lập những kỷ lục với thể thao học đường. Chương trình đồng diễn thể dục giữa giờ của hơn 11.000 học sinh do Nestlé Milo phối hợp Hội Thể thao Học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tổ chức vào tháng 12/2023, đã xác lập kỷ lục Việt Nam "Chương trình đồng diễn bài thể dục giữa giờ có số lượng học sinh tiểu học thực hiện tại 15 điểm trường cùng lúc đông nhất".

Trước đó, tháng 4/2019, sự kiện đồng diễn thể dục tại sân vận động Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, với sự tham gia của 6.140 học sinh đến từ 64 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp cùng Nestlé Milo triển khai cũng xác lập kỷ lục "Học sinh đồng diễn bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ đông nhất Việt Nam". Sự kiện là một trong những hoạt động thuộc chương trình Năng động Việt Nam do Nestlé Milo và Ban Đề án quốc gia 641 phối hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất cho học sinh khối tiểu học trên toàn quốc.

Học sinh Vĩnh Long tham gia màn đồng diễn tháng 4/2019 xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Nestlé Milo

Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé Milo luôn tích cực hợp tác cùng ngành giáo dục và thể thao, kết nối nhà trường, gia đình và học sinh để thúc đẩy sự phát triển của thể thao học đường. Ngày hội đồng diễn Vovinam có sự tham gia của 60.000 học sinh vừa qua chính là một trong những minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ ấy.

Đại diện Nestlé Milo cho biết, nhãn hàng sẽ tiếp tục đồng hành các bộ ban ngành để phát triển phong trào thể thao học đường, đẩy mạnh tài trợ cho nhiều sân chơi thể thao đa dạng thuộc khuôn khổ Năng động Việt Nam, tiếp cận đến hàng triệu trẻ em mỗi năm.

Hoàng Anh