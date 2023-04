Ngày hội Đi bộ Milo và Ngày Chạy vì sức khỏe toàn dân là hai trong những sự kiện thuộc chương trình Năng Động Việt Nam do Nestlé Milo tổ chức. Đi bộ và chạy bộ là các hình thức tập luyện thể thao cơ bản mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn chung tay cùng các cơ quan ban ngành, tạo ra một hoạt động đơn giản để khuyến khích mọi người đẩy mạnh tăng cường thể chất.

- Ngày hội Đi bộ Milo ở Nghệ An và Ngày Chạy vì sức khỏe toàn dân tại TP HCM trong tháng 3 vừa qua thu hút 16.000 phụ huynh và học sinh tham gia. Bà có chia sẻ gì về các hoạt động này của thương hiệu?

- Hơn 25 năm qua, các hoạt động và sân chơi thể thao của chúng tôi đã tiếp cận hơn 2,5 triệu trẻ em trên khắp Việt Nam. Trong đó, Ngày hội Đi bộ Milo tổ chức lần đầu vào năm 2014, đi qua nhiều tỉnh thành như TP HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa, và năm nay lần đầu diễn ra tại Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, chúng tôi cũng tổ chức nhiều sân chơi thể thao học đường, có thể kể đến các hoạt động như Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trại hè Năng lượng Nestlé Milo, các giải đấu thể thao học đường như Giải Bóng rổ học sinh TP HCM, Ngày hội Bơi lội, Giải Thể dục Nhịp điệu và Giải Vovinam Việt võ đạo Cúp Nestlé Milo.

- Trước hết, chúng tôi không so sánh mình với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Thực tế, chúng tôi cảm thấy vui khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp cũng thúc đẩy lối sống năng động từ thói quen tập luyện thể thao, tương tự điều mà Nestlé Milo đang triển khai. Về cơ bản, công ty thể hiện cam kết trong việc thực hiện chiến lược lâu dài, minh chứng là chúng tôi đã mang thể thao tiếp cận đến hàng triệu trẻ em Việt Nam trong suốt hơn 25 năm qua.

- Tại Việt Nam, có không ít những hoạt động thể chất tương tự do các nhãn hàng F&B khởi xướng. Theo bà, đâu là dấu ấn riêng biệt trong những nỗ lực của công ty?

"Chúng tôi có những giá trị rất cụ thể,một trong số đó chính là thích ứng với bối cảnh ở những quốc gia mà chúng tôi đang kinh doanh, từ đó vạch ra một kế hoạch phù hợp".

- Đâu là khoảnh khắc bà ấn tượng khi tham gia các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam?

- Tôi cảm thấy rất may mắn khi đến Việt Nam đúng lúc để có thể trải nghiệm hai sự kiện tại Nghệ An và TP HCM vừa qua. Tôi được chứng kiến đông đảo trẻ em đến tham dự ngày hội, thấy các em nhỏ cười đùa và cùng nhau tận hưởng bầu không khí thể thao. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc đối với tôi, đồng thời cũng chính là một phần lý do khiến tôi gắn bó lâu dài với Nestlé. Giá trị của công ty tương đồng với các giá trị cá nhân mà tôi hướng đến.

- Chiến lược của Nestlé Milo thời gian tới là gì?

- Chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu chung của tập đoàn và thúc đẩy lối sống năng động tại Việt Nam. Đây không chỉ dừng ở việc tạo ra những sáng kiến mới mà còn là đảm bảo rằng luôn tập trung vào mục tiêu của Nestlé Milo, vạch ra chiến lược tổng thể để triển khai nhất quán trong nhiều năm và tác động tích cực đến những thế hệ trẻ mai sau. Nestlé Milo sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành và các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích nhiều người tham gia để lan rộng quy mô của các hoạt động thể thao.

Vấn đề còn lại là về mặt dinh dưỡng. Nhìn vào bức tranh dinh dưỡng và ngành hàng sữa tại Việt Nam, cá nhân tôi nghĩ rằng, các thương hiệu khác trên thị trường đang làm tốt vai trò của họ trong việc đảm bảo nguồn dinh dưỡng trong sản phẩm và đồng thời tìm hiểu liệu có còn tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của trẻ em Việt Nam hay không. Đó cũng là khía cạnh không thể bỏ qua nếu chúng ta có cơ hội đổi mới và mang đến sáng kiến mới.