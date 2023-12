Nestlé gợi nhớ văn hóa chúc Tết với thông điệp 'Cầu Đủ Là Được'

Nestlé lan tỏa thông điệp "Cầu Đủ Là Được" - mong cầu những điều giản dị và thực tế, từ đó cùng người tiêu dùng Việt biến lời chúc thành hiện thực, trong chiến dịch Tết 2024.

Lời chúc Tết thay đổi qua năm tháng

Cùng với thời gian, lời cầu chúc Tết ngày nay đã khác nhiều so với lời chúc Tết thời xưa. Nên chúc điều gì khi năm Quý Mão 2023 sắp qua đi và năm Giáp Thìn 2024 chuẩn bị gõ cửa đang là một đề tài thảo luận trên mạng xã hội, thu hút cả những người trẻ và thế hệ lớn hơn. Ngoài những lời cầu chúc "kinh điển" về sức khỏe, tài vận, may mắn, an khang thịnh vượng, còn có rất nhiều những lời chúc sinh ra từ phong cách sống hiện đại, chẳng hạn như cầu được đi du lịch nhiều hơn, cầu có người yêu, cầu không bị "deadline" rượt.

Chúc Tết đầu năm - một phong tục đẹp của người Việt. Ảnh: Freepik

Những lời cầu chúc trong dịp Tết Nguyên Đán luôn có những ý nghĩa rất đặc biệt, bởi theo nhà sử học Nguyễn Văn Huyên, Nguyên Đán vốn có nghĩa là "những buổi rạng đông của sự khởi đầu". Đây là khoảng thời gian linh thiêng nhất với người Việt Nam, là sự bắt đầu một chu kỳ mới của cuộc sống. Lời chúc Tết là cách để người Việt tiễn biệt những muộn phiền năm cũ, đón những điều mới mẻ, tốt lành trong tương lai. Lời chúc không chỉ thể hiện qua tiếng nói, mà còn được viết ra dưới ngòi bút của các thầy đồ, qua lời ca tiếng hát của những nghệ nhân âm nhạc.

Trong đời sống hiện nay, lời chúc đã thay đổi rất nhiều. Những lời chúc như "Tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau", "Làm ăn bằng 5 bằng 10 năm ngoái", "Chúc thăng quan tiến chức", "Chúc kết hôn sinh con"... vô tình gây áp lực lên chính người được chúc. Trong khi quan niệm dân gian cho rằng, lời cầu chúc quan trọng nhất là ở tấm lòng. Gặp ai đầu năm mới, ta cũng tay bắt mặt mừng, chúc một điều gì đó, vì lời chúc là cái cớ để để bày tỏ sự cảm ơn, lòng trân trọng, cũng là cách ta giao tiếp, kết nối với những người thân, hàng xóm láng giềng mà trong cả năm bận mải chưa thể thăm nom.

Lời cầu chúc Tết truyền thống thường giản dị. Ví dụ như, ở miền Nam, mâm ngũ quả Tết thường có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, khi đọc chệch sẽ thành "cầu vừa đủ xài" hoặc "cầu vừa đủ sung". Không cầu nhiều, chỉ cầu đủ, đó là nếp sống bao đời của người Việt.

Mâm ngũ quả ngày Tết tượng trưng cho những điều tốt lành. Ảnh: Freepik

Nestlé quay về với giá trị cốt lõi cùng lời chúc "Cầu Đủ Là Được"

Với mong muốn đưa Tết trở lại là phút giây ấm áp và nhẹ nhõm, không chạy theo những giá trị hào nhoáng mà vun đắp nét đẹp tinh thần hướng tới sự giản dị của ông cha, "đại gia đình" Nestlé với các nhãn hàng Nestlé Milo, Maggi, Nescafé, Nestea, LaVie và Kitkat đã chung tay tạo nên chiến dịch Tết 2024 "Cầu Đủ Là Được" để cùng các khách hàng hướng tới một cái Tết "đủ xài" nhưng dư dả sự ấm áp và yêu thương.

Với quan điểm sau một năm phấn đấu chăm chỉ và làm việc vất vả, Tết Nguyên Đán nên là khoảng thời gian bình an, thân tình bên người thân thay vì biến thành một cuộc chạy đua hay so đo mệt mỏi khác, chiến dịch gửi gắm những lời cầu chúc về sức khỏe, sự bình yên, sự thảnh thơi, năng lượng tích cực...

Hưởng ứng thông điệp chung của chiến dịch, các nhãn hàng của Nestlé tri ân người tiêu dùng thông qua nhiều lời chúc sáng tạo. Nếu như Maggi mang tới lời chúc "Cầu Tích Cực Là Được", thì dòng sản phẩm sữa Nestlé Milo gửi lời chúc "Cầu Mạnh Khỏe là Được". Trong khi đó, dòng nước giải khát Nestea hướng tới "Cầu Tươi Mới Là Được", còn nước khoáng LaVie dành lời chúc "Cầu Chút Yên Là Được". Dòng sản phẩm chocolate KitKat vốn gợi đến những phút giây nghỉ ngơi nên đã chọn lời chúc "Cầu Thảnh Thơi Là Được"; dòng sản phẩm cà phê Nescafé mang tới lời chúc "Cầu Đủ Lộc Là Được".

Mỗi sản phẩm đều gửi gắm lời cầu chúc của Nestlé cho người tiêu dùng, để mọi người bắt đầu một năm mới trong sự khỏe mạnh, an vui, nhẹ nhàng bên người thân. Doanh nghiệp và từng nhãn hàng cũng đưa ra những chương trình khuyến mãi để khách hàng có thể sắm sửa cho các nhu cầu dịp Tết của cả gia đình, với giỏ quà Tết đủ dùng và mang lại niềm vui cho tất cả các thành viên trong nhà, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ.

Không chỉ vậy, nhằm lan tỏa lời chúc ngày Tết, Nestlé còn tạo cơ hội cho các khách hàng tự viết nên những lời chúc "Đủ" cho người thân yêu trên website của mình. Tham gia tạo lời chúc trên website của Nestlé, chị Nguyễn Linh Ngọc (36 tuổi, TP HCM) cho biết một năm qua, tình hình kinh tế có lúc thăng lúc trầm. Bởi vậy nên khi đọc lời chúc "Cầu Đủ Là Được", chị cảm thấy chưa bao giờ thấm thía hơn. "Có lẽ bây giờ không cần đòi hỏi cao xa gì, chỉ cần cả gia đình được sum vầy, ai nấy khỏe mạnh, thế là vui rồi", chị Linh nói.

Gia đình chị đã gắn bó với các sản phẩm của Nestlé nhiều năm qua. Năm nay khi có thể tạo lời chúc cho người thân, vợ chồng chị đã dành những lời động viên, những lời cảm ơn tới cha mẹ, các con, và một số bạn bè thân thiết nhất. "Hình như ai nấy đều rất vui khi nhận được một lời chúc đơn giản như thế", chị Linh cho biết

Nestlé còn truyền tải thông điệp "Cầu Đủ Là Được" bằng hình thức bài vè hay còn gọi là những bài "Cầu Ca" với giai điệu hiện đại, trẻ trung, thể hiện những lời mong cầu riêng của từng nhóm đối tượng khác nhau như gia đình, đồng nghiệp, và các bạn trẻ. Ba TVC trong chiến dịch Tết 2024 của Nestlé được đông đảo khán giả đón nhận bởi âm nhạc bắt tai cùng nội dung mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

TVC Tết 2024 của Nestlé

