Nespresso trở lại Saigon Centre với diện mạo mới

Thương hiệu máy pha và cà phê viên nén Thụy Sĩ khai trương boutique tại Trung tâm thương mại Saigon Center, hôm 3/8.

Boutique Nespresso tại Saigon Centre được thiết kế với không gian mở, khu vực trưng bày viên nén đa dạng cùng quầy tư vấn sản phẩm. Tại đây, khách tham quan có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, quan sát và dùng thử nhiều dòng cà phê khác nhau.

Không gian boutique Nespresso Saigon Centre. Ảnh: Nespresso

Điểm nhấn của không gian mới là quầy pha chế tương tác, nơi khách có thể tham gia workshop, trò chuyện với chuyên gia để tìm ra gu cà phê phù hợp. Trong ngày khai trương, khách tham dự được trải nghiệm loạt công thức đặc biệt do "Jack in Bartender" thực hiện.

Các món đều sử dụng cà phê viên nén Nespresso, kết hợp nguyên liệu quen thuộc với người Việt để tạo hương vị độc đáo: Espresso sữa đá, cà phê trên bản và cà phê ba màu.

Khách mời (trái) và Jack in bartender trong ngày khai trương. Ảnh: Nespresso

Tại sự kiện, Jack in Bartender cho biết, một trong những hoạt động được yêu thích là mini workshop pha chế, nơi khách hàng được hướng dẫn chọn loại viên nén theo độ đậm nhạt mong muốn. Hoạt động này giúp khách hiểu hơn về từng loại cà phê viên nén.

Tại boutique Nespresso Saigon Centre, khách tham dự có thể thưởng thức cà phê miễn phí, khám phá các dòng máy pha mới, tự tay biến tấu cà phê viên nén thành món đồ uống riêng. Địa điểm này được doanh nghiệp kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa cà phê tại trung tâm TP HCM.

Khách tham dự trải nghiệm, tự tay pha chế cà phê viên nén Nespresso dưới sự hướng dẫn của nhân viên và chuyên gia. Ảnh: Nespresso

"Với hệ thống viên nén đa dạng hương vị từ cường độ nhẹ đến đậm, Nespresso giúp khách hàng dễ dàng tạo nên ly cà phê đúng ý", đại diện doanh nghiệp nói. "Việc tái khai trương boutique tại Saigon Centre là bước tiếp theo trong hành trình của Nespresso tại Việt Nam, nhằm mang đến sản phẩm chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu cà phê".

Tuấn Vũ