Nepal triển khai binh sĩ khắp cả nước ngăn biểu tình bạo lực

Quân đội Nepal tiếp quản công tác trị an, triển khai binh sĩ trên cả nước khi biểu tình trở nên bạo lực với hàng loạt vụ đốt phá.

Hãng tin SetoPati của Nepal ngày 10/9 cho biết "binh sĩ đã được triển khai trên khắp cả nước" để lập lại trật tự, giữa cơn bão biểu tình leo thang nghiêm trọng khiến hơn 20 người chết và hàng trăm người bị thương.

Trong hai ngày qua, phong trào biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội đã trở nên bạo lực, khi đám đông phá hoại tài sản công, tấn công chính trị gia, phóng hỏa tòa nhà quốc hội cùng văn phòng chính phủ và tư gia của các cựu quan chức cấp cao.

Trước đó, quân đội Nepal thông báo sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động an ninh kể từ 22h ngày 9/9. Tổng tư lệnh quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình chấp nhận đối thoại, tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội hiện nay.

"Chúng tôi kêu gọi các nhóm ngừng những chương trình kêu gọi biểu tình, ra mặt đối thoại vì con đường hòa bình của đất nước. Chúng ta cần chấm dứt tình hình khó khăn hiện nay, đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường, bảo vệ những di tích lịch sử và di sản quốc gia, bảo vệ tài sản công lẫn tài sản tư, đảm bảo an toàn cho đại đa số người dân và các phái bộ ngoại giao", tướng Sigdel nói.

Quân đội Nepal lập chốt gác gần tòa nhà quốc hội tại thủ đô Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Trang Hindustan Times của Ấn Độ dẫn nguồn tin hiện trường cho biết quân đội Nepal đã lập các chốt an ninh với nhiều binh sĩ mang vũ khí tại thủ đô Kathmandu và sân bay quốc tế Tribhuvan trong đêm. Các chuyến bay đến Tribhuvan đều bị hoãn lịch đến sớm nhất là giữa trưa nay. Các sân bay khác tại Nepal cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Phóng viên hiện trường của NY Times cho biết binh sĩ và cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng xuất hiện dày đặc tại Kathmandu vào sáng 10/9, bao vây một số nhóm biểu tình và buộc họ quỳ gối, tay đặt sau đầu.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền. Đây được coi là cuộc biểu tình của "Gen Z", khái niệm dành cho nhóm sinh từ năm 1997 đến năm 2012.

Tòa nhà Singha Durbar, nơi được dùng làm văn phòng chính phủ Nepal, bị người biểu tình phóng hỏa vào ngày 9/9. Ảnh: AFP

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình ở nước này.

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, nhưng động thái này không xoa dịu được tình hình. Lãnh đạo các cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng chính trị tìm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở khiến quân đội phải trực tiếp can thiệp.

Tình hình ở Kathmandu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà theo bình luận của cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ Sukh Deo Mani là "đã rơi vào tình trạng vô chính phủ". Hình ảnh của truyền thông quốc tế cho thấy nhiều người dân mang theo súng trường giữa đường phố thủ đô.

Người dân Nepal đốt trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ tấn công tư dinh nhiều lãnh đạo, trong đó có nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức trước đó để nhận trách nhiệm về số người chết trong biểu tình. Vợ cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.

