Tổng thống Nepal giải tán quốc hội theo đề xuất từ tân Thủ tướng Karki và ấn định ngày bầu cử vào tháng 3/2026.

"Quốc hội đã giải tán theo đề xuất của Thủ tướng. Ngày bầu cử được ấn định là 5/3/2026", Kiran Pokharel, cố vấn báo chí của Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel, cho biết rạng sáng nay.

Động thái diễn ra không lâu sau khi cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal. Bà Karki đã đề xuất giải tán quốc hội và ông Paudel lập tức chấp thuận. Đây cũng là yêu cầu từ phe biểu tình đưa ra trong tuần này.

Bà Sushila Karki (phải) chào Tổng thống Poudel sau lễ tuyên thệ tại Kathmandu ngày 12/9. Ảnh: AP

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, đa phần thuộc Gen Z, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu phản đối chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal.

Tình hình xấu đi khi người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông. Thủ tướng Sharma Oli cùng nhiều quan chức nội các đã từ chức ngày 9/9, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, buộc quân đội can thiệp để ổn định trật tự. Phe biểu tình sau đó đề cử bà Karki làm thủ tướng lâm thời, kêu gọi giải tán quốc hội và sửa đổi hiến pháp.

Cảnh sát Nepal ngày 12/9 cho biết bạo loạn đã khiến 51 người chết, gồm 21 người biểu tình, 9 tù nhân, ba cảnh sát và 18 người khác, hơn 1.300 người bị thương.

Như Tâm (Theo AFP, NDTV)