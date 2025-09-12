Nepal có thủ tướng lâm thời

Tổng thống Nepal bổ nhiệm cựu chánh án tối cao Karki làm Thủ tướng lâm thời, sau khi người tiền nhiệm Oli từ chức vì sức ép từ người biểu tình.

Cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki hôm nay tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời, là nữ lãnh đạo đầu tiên của quốc gia Nam Á. Bà mặc váy sari màu đỏ, không phát biểu sau khi tuyên thệ. Bà mỉm cười, nhiều lần chắp tay và cúi đầu chào theo nghi thức truyền thống.

"Xin chúc mừng! Chúng tôi mong bà thành công, mong đất nước thành công", Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel nói.

Kiran Pokharel, phụ tá của Tổng thống, cho biết "một hội đồng bộ trưởng sẽ được thành lập sau, tiếp đó là triển khai tiến trình liên quan".

"Đây là thời khắc chiến thắng... cuối cùng khoảng trống quyền lực đã được lấp", Amrita Ban, người biểu tình Gen Z, nói.

Cựu chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Kark, người được phe biểu tình đề xuất trở thành thủ tướng lâm thời. Ảnh: X/@airnewsalerts

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, đa phần thuộc Gen Z, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu phản đối chính phủ Nepal chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Ông Oli cùng nhiều quan chức nội các từ chức ngày 9/9, dẫn đến tình trạng vô chính phủ. Các cuộc đốt phá, bạo lực diễn biến nghiêm trọng hơn, buộc quân đội phải can thiệp để ổn định trật tự. Phe biểu tình sau đó họp trực tuyến và đề cử bà Karki làm thủ tướng lâm thời.

Cảnh sát Nepal hôm nay cho biết bạo loạn đã khiến 51 người chết, gồm 21 người biểu tình, 9 tù nhân, ba cảnh sát và 18 người khác, hơn 1.300 người bị thương.

Tình hình đã ổn định trở lại, các cửa hàng đã mở cửa kinh doanh, đường phố dần đông đúc, cảnh sát chuyển từ mang súng sang mang gậy. Binh sĩ cũng xuất hiện thưa hơn trước.

Tuy đã 73 tuổi, cựu chánh án Karki vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người biểu tình trẻ tuổi vì mang quan điểm trung lập, không theo bất cứ đảng phái chính trị nào và mạnh tay chống tham nhũng. Bà được kỳ vọng có thể giúp Nepal thoát khủng hoảng, trong bối cảnh người dân Nepal đang bất bình với tầng lớp cầm quyền bị họ coi là tham nhũng và vô đạo đức.

Chồng bà là Durga Prasad Subedi, thủ lĩnh cánh thanh niên trong đảng Quốc đại Nepal, song bà vẫn giữ thái độ trung lập về chính trị.

Karki đã thăng tiến từ một luật sư và thẩm phán khu vực lên chức chánh án Tòa án Tối cao cách đây 8 năm, là người phụ nữ duy nhất ở Nepal từng giữ chức vụ này.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)