Nepal chọn bé hai tuổi làm thánh nữ

Aryatara Shakya được người thân bế từ ngôi nhà trong ngõ hẻm ở Kathmandu đến đền thờ hôm 30/9, trong lễ hội Hindu dài nhất và quan trọng nhất ở Nepal. Cô bé được chọn làm Kumari mới, tức thánh nữ đồng trinh.

Gia đình, bạn bè và các tín đồ đã rước Aryatara Shakya đi qua phố phường Kathmandu trước khi tiến vào đền thờ, nơi sẽ trở thành nhà của cô bé trong vài năm tới.

Aryatara Shakya, hai tuổi 8 tháng, được bố bế tới đền Thánh nữ ở Kathmandu ngày 30/9. Ảnh: AFP

Các tín đồ xếp hàng để áp trán lên chân cô bé, dấu hiệu tôn kính cao nhất trong tín ngưỡng Hindu tại quốc gia vùng Himalaya này, và dâng hoa cùng tiền. Kumari mới sẽ ban phước lành cho các tín đồ, trong đó có Tổng thống, vào 2/10.

"Đến hôm qua, cháu vẫn chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay cháu đã là thánh nữ", cha của cô bé, ông Ananta Shakya, nói.

Ông cho biết từ trước khi Aryatara Shakya sinh ra, đã có dấu hiệu cho thấy con gái là thánh nữ tương lai. "Khi mang thai, vợ tôi đã mơ thấy con bé là thánh nữ và chúng tôi biết rằng con sẽ trở thành một người rất đặc biệt", ông nói.

Trishna Shakya, Kumari tiền nhiệm, hiện 11 tuổi, rời đi từ cửa hậu ngôi đền trên một chiếc kiệu do gia đình và tín đồ khiêng. Cô bé trở thành thánh nữ năm 2017 và trở thành người phàm khi đến tuổi dậy thì.

Bố mẹ của tân thánh nữ bế con gái trong nhà riêng ở Kathmandu, trước giờ khởi hành tới đền Thánh nữ hôm 30/9. Ảnh: AP

Các thánh nữ Kumari thường được chọn từ những gia tộc Shakya thuộc cộng đồng Newar, dân bản địa tại thung lũng Kathmandu, và được các tín đồ Hindu lẫn đạo Phật tôn kính.

Các bé gái trong danh sách lựa chọn đều ở độ tuổi từ 2 đến 4 và phải có làn da, mái tóc, đôi mắt và hàm răng hoàn hảo, không tì vết, không được sợ bóng tối. Kumari luôn mặc trang phục màu đỏ, búi tóc thành một búi trên đỉnh đầu và vẽ con mắt thứ ba trên trán.

Các gia đình thuộc gia tộc Shakya đủ điều kiện cho vị trí danh giá này đều cạnh tranh để con gái mình được chọn. Gia đình của Kumari được chọn sẽ có địa vị xã hội và địa vị trong gia tộc cao hơn.

Nhưng Kumari phải sống một cuộc sống tách biệt. Họ chỉ có vài người bạn chơi được lựa chọn và chỉ được phép ra ngoài vài lần trong năm vào các lễ hội.

Du khách đứng đợi để chiêm ngưỡng tân thánh nữ trong lễ rước đến đền thờ ở Kathmandu hôm 30/9. Ảnh: AP

Các Kumari thường gặp khó khăn, khó thích nghi với cuộc sống bình thường, phải học cách làm việc nhà và theo học tại các trường bình thường. Theo truyền thuyết Nepal, đàn ông kết hôn với người từng làm Kumari sẽ chết trẻ nên nhiều cô gái lựa chọn độc thân.

Trong vài năm gần đây, truyền thống này đã dần thay đổi. Kumari bây giờ được phép học tập trong đền thờ, do gia sư dạy dỗ, thậm chí được xem tivi. Chính phủ cấp cho các cựu Kumari một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng khoảng 110 USD, cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu.

Hồng Hạnh (Theo AP)