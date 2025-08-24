NeoVita khai trương cơ sở mới tại Đà Nẵng

Trung tâm Tiêm chủng và Dịch vụ y tế NeoVita, thuộc Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) khai trương cơ sở thứ 4 tại 912 Tôn Đức Thắng, phường Liên Chiểu ngày 24/8.

Lễ khai trương Trung tâm Tiêm chủng và Dịch vụ Y tế NeoVita Liên Chiểu - cơ sở thứ 4 trong hệ thống NeoVita tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: NeoVita

Theo đơn vị, sự kiện đánh dấu bước phát triển trong chiến lược mở rộng, khẳng định uy tín NeoVita hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu tiêm chủng và dịch vụ y tế hàng đầu Việt Nam.

Trung tâm Tiêm chủng và Dịch vụ Y tế NeoVita thu hút khách hàng bởi mô hình y tế tích hợp hiện đại cùng các dịch vụ theo tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp hệ thống tiêm chủng chất lượng cao và hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn GPP. NeoVita hướng tới trở thành mô hình điểm đến toàn diện giúp các gia đình thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu và trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Cơ sở mới tại Liên Chiểu được đầu tư đồng bộ, với diện tích hơn 300 m², năng lực phục vụ trên 300 khách hàng mỗi ngày. Không gian được thiết kế hiện đại nhằm tối ưu trải nghiệm cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và gia đình. Trung tâm hoạt động liên tục 7h30-17h30 mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng.

NeoVita cam kết mang lại những trải nghiệm dịch vụ y tế tiên tiến, an toàn và nhiều tiện ích nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các loại vaccine tiên tiến cùng những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với đội ngũ y bác sĩ sản - nhi giàu kinh nghiệm, cùng quy trình chăm sóc được chuẩn hóa, NeoVita đang dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực y tế dịch vụ tại Việt Nam.

Đội ngũ y tế NeoVita Liên Chiểu thực hiện tiêm chủng cho trẻ trong ngày khai trương. Ảnh: NeoVita

Với thế mạnh từ Dapharco - doanh nghiệp nhiều năm liền có mặt trong "Top 10 Công ty Dược uy tín Việt Nam", có hơn 50 năm kinh nghiệm trong xuất nhập khẩu và phân phối dược phẩm, NeoVita được đảm bảo nguồn vaccine nhập khẩu chất lượng cao. Vaccine tại NeoVita được bảo quản theo tiêu chuẩn GSP gồm: hệ thống kho lạnh, tủ chuyên dụng, giám sát nhiệt độ tự động, cảnh báo đa tầng liên tục. Nhờ đó, mỗi liều vaccine đến tay khách hàng đều đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Tổng giám đốc Dapharco cho biết, NeoVita Liên Chiểu ra đời thể hiện nỗ lực không ngừng của Dapharco. Theo đó, đơn vị vừa hướng đến đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, đưa thêm nhiều trung tâm tiêm chủng hiện đại, an toàn đến gần hơn với người dân, vừa khẳng định vị thế của hệ thống tiêm chủng hàng đầu Việt Nam (chuyên sâu trong lĩnh vực tiêm chủng vaccine và chuyên môn cao trong an toàn tiêm chủng).

Ông Tâm nhấn mạnh: "NeoVita không chỉ là thương hiệu, mà còn là khởi đầu cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và phục vụ khách hàng, vì sức khỏe của cộng đồng chính là sứ mệnh của chúng tôi".

Diệp Chi