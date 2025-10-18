Nên trừng phạt tội ngoại tình thế nào để chồng nhớ đời

Cô gái sinh năm 2002, là giáo viên mầm non ở khu vực chồng tôi làm việc, chưa chồng, nhưng biết rõ chồng tôi đã có vợ.

Tôi 31 tuổi. Mối tình đầu kéo dài năm năm, chủ yếu là yêu xa. Chúng tôi kết hôn được gần bốn năm, cũng là chồng tôi bây giờ. Cả hai bằng tuổi. Chúng tôi có bé gái gần 3 tuổi và bé trai 7 tháng tuổi. Chồng đi làm cách nhà 50 km, mỗi tuần chỉ về một hai lần. Gần đây, tôi thấy anh có nhu cầu mua quần áo nhiều hơn bình thường nhưng tôi vẫn chưa sinh nghi. Cho đến hôm nay, tôi lén xem điện thoại và thấy một bức ảnh chụp màn hình trong mục thùng rác, có nội dung tin nhắn mùi mẫn với một cô gái lạ. Họ nhắn tin qua Zalo và Tiktok. Tin nhắn trên Tiktok thì chồng tôi xóa hết, còn tin nhắn qua Zalo thì dùng mã pin, ẩn cuộc trò chuyện. Nhưng với "nghiệp vụ" của người phụ nữ Việt Nam, sau một tiếng tôi đã tìm ra tất cả.

Cô gái sinh năm 2002, là giáo viên mầm non ở khu vực chồng tôi làm việc, chưa chồng, nhưng biết rõ chồng tôi đã có vợ. Để "tóm được tóc", ban đầu tôi phá mã pin rồi giả vờ là chồng tôi nhắn tin với cô ấy một đoạn, sau đó tôi gọi video luôn, yêu cầu không được tắt và phải nói chuyện. Chồng tôi khi đó đang ngủ, có lẽ đánh hơi được nên bật dậy. Nãy giờ anh xin lỗi tôi rối rít. Nhưng mọi người ơi, sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được. Gia đình của tôi, hai con nhỏ của tôi. Tôi đang rất băn khoăn.

Chắc chắn một điều rằng tôi sẽ nói cho bố mẹ chồng biết, còn với gia đình bên ngoại, tôi không muốn kể. Bước tiếp theo, tôi nên làm gì để vừa giữ được mình, vừa cho ông chồng một bài học nhớ đời hoặc buộc anh ta phải trả giá cho sai lầm của mình? Mong nhận được sự tư vấn từ những anh chị có kinh nghiệm.

Mai Thư