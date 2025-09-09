Nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài?

Patrick Phelan, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Arizona (Mỹ) cho biết quyết định tắt hay bật điều hòa phụ thuộc thời gian vắng nhà, khí hậu, hiệu quả cách nhiệt của ngôi nhà và loại điều hòa. Các máy hiện đại sử dụng công nghệ Inverter giữ nhiệt độ ổn định hiệu quả hơn việc bật tắt liên tục.
Nếu ra ngoài 10-15 phút, tắt điều hòa có thể tiêu tốn nhiều điện hơn do máy phải làm mát lại toàn bộ không gian. Đồng thời, việc này cũng gây hao mòn thiết bị, vì máy mất 15-30 phút để đạt hiệu suất tối ưu. Phelan khuyến nghị sử dụng chế độ hẹn giờ hoặc điều khiển thông minh để nâng nhiệt độ vài độ, giúp lưu thông không khí, duy trì độ ẩm và giảm tải cho hệ thống khi quay về.
Ở những khu vực nóng ẩm, nên chạy điều hòa ở chế độ khử ẩm trong thời gian ngắn mỗi ngày để ngăn nấm mốc và bảo vệ đồ đạc. Việc tăng nhiệt độ điều hòa lên khoảng 0,6 độ C có thể tiết kiệm khoảng 3% chi phí làm mát.
Elizabeth Hewitt, giáo sư và chuyên gia quy hoạch đô thị Đại học Stony Brook (Mỹ) cho biết nếu chỉ ra ngoài 15 phút, tắt điều hòa hầu như không đem lại lợi ích.
Nếu vắng nhà cả ngày, khoảng 8 giờ trở lên, tắt điều hòa thường tiết kiệm năng lượng và chi phí. Ở vùng khô, tăng vài độ khi vắng nhà là hợp lý, nhưng ở khu vực ẩm ướt, tắt máy lâu có thể gây nấm mốc vì điều hòa giúp kiểm soát độ ẩm.
Hiệu quả sử dụng điều hòa và chi phí điện phụ thuộc vào loại nhà và thiết bị lắp đặt. Gregor Henze, giáo sư kỹ thuật kiến trúc tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ) cho biết những ngôi nhà xây bằng vật liệu nặng như bê tông hay gạch giữ không khí mát lâu hơn, trong khi nhà cũ dễ lọt gió nên nóng nhanh. Với nhà cách nhiệt kém, tăng nhiệt độ điều hòa vài độ khi ra ngoài vài giờ là hợp lý.
Loại điều hòa cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tiết kiệm. Điều hòa cửa sổ thường kém hiệu quả do lắp trong cửa sổ mở, khó ngăn hoàn toàn không khí nóng. Elizabeth Hewitt khuyến nghị dùng xốp phun cách nhiệt ở cửa sổ hoặc nơi có gió lùa để giữ nhiệt độ ổn định.
Các biện pháp đơn giản cũng giúp giữ nhà mát. Việc che chắn ánh sáng mặt trời làm giảm nhiệt độ trong nhà, mở cửa sổ ban đêm ở vùng khí hậu khô ráo giúp không khí lưu thông. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết việc che chắn ánh sáng và cách nhiệt tốt có thể giảm 5-15% điện năng làm mát cho các tòa nhà dân dụng.
