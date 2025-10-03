Nền tảng upGrad giới thiệu lộ trình học MBA kết hợp DBA

Nền tảng upGrad lần đầu triển khai chương trình đào tạo kép MBA và DBA theo hình thức trực tuyến trong 30-40 tháng, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Theo đại diện upGrad, thông thường, MBA và DBA tại Việt Nam được triển khai riêng lẻ trong khoảng 6-8 năm (72-96 tháng). Lộ trình của upGrad rút ngắn còn 30 tháng với Edgewood University hoặc 40 tháng tại Golden Gate University. Cả hai chương trình đều được kiểm định bởi WASC và HLC, đảm bảo chất lượng học thuật và giá trị bằng cấp quốc tế.

Chương trình giúp người học vừa tiếp thu kỹ năng quản trị thực tiễn từ MBA, vừa rèn luyện tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo ở tầm DBA. Cách kết hợp này giúp học viên tiến

Học viên học 100% trực tuyến, phù hợp với người bận rộn. Học viên có thể tiếp cận giảng viên quốc tế, tham gia cộng đồng toàn cầu, nhận hỗ trợ từ cố vấn, workshop kỹ năng, sự kiện kết nối và cả các chuyến trải nghiệm thực tế.

Workshop của Giáo sư Jay từ Đại học Golden Gate dành cho học viên upGrad, chia sẻ cách làm bài luận cho chương trình DBA trong khuôn khổ sự kiện EduGrowth 2024 tại Hà Nội. Ảnh: UpGrad

Anh Nguyễn Bá Phát, học viên MBA và DBA tại Edgewood University, chia sẻ nhờ chương trình học trực tuyến của Edgewood kết hợp upGrad, anh vừa học vừa phát triển sự nghiệp. "Kiến thức mới được áp dụng ngay trong quản lý nhân sự, giúp doanh số cải thiện rõ rệt", anh Phát nói.

Theo chuyên gia giáo dục, chương trình phù hợp với nhiều nhóm học viên, các nhà quản lý trẻ có thể tăng tốc để sớm đạt vị trí lãnh đạo. Những người giàu kinh nghiệm tận dụng bằng kép để mở rộng sang tư vấn, nghiên cứu hoặc giảng dạy. Nhóm doanh nhân và lãnh đạo cấp cao cũng được củng cố năng lực khi kết hợp kinh nghiệm quản trị với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

"Lộ trình bằng kép MBA và DBA giúp tạo ra bệ phóng sự nghiệp, góp phần hình thành thế hệ lãnh đạo Việt Nam hội nhập toàn cầu, sở hữu năng lực cạnh tranh và khả năng tạo dựng giá trị bền vững", đại diện upGrad nói.

Thái Anh