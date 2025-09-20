Lucky Shop ra mắt với mô hình mua chung, cho phép người dùng theo dõi tiến độ đơn hàng theo thời gian thực và mời bạn bè cùng tham gia để nhận giá ưu đãi.

Nền tảng thương mại điện tử Lucky Shop ra mắt tại Việt Nam từ 5/9. Nền tảng định vị là sàn mua sắm "lấy cộng đồng làm trung tâm", nơi mỗi giao dịch đều mang lại giá trị cho cả người mua lẫn người bán.

Điểm nổi bật của nền tảng là thay vì mua lẻ với giá cố định, người dùng có thể tham gia nhóm mua chung và rủ bạn bè, đồng nghiệp cùng mua. Khi nhóm đạt số lượng yêu cầu, hệ thống tự động xử lý đơn với mức giá thấp nhất.

Ngoài mua sắm, Lucky Shop còn tích hợp tính năng chia sẻ sản phẩm, mời bạn bè và nhận hoa hồng. Điều này biến khách hàng thành "người bán không vốn", mở ra cơ hội kinh doanh cho sinh viên, mẹ bỉm, nhân viên văn phòng - bất kỳ ai có điện thoại thông minh. Vì vậy, ngay cả khi chưa mua được sản phẩm, người dùng vẫn có thể nhận hoàn tiền 1 - 3% giá trị đơn hàng. "Khoản hoàn này là phần chia sẻ lợi nhuận mà Lucky Shop dành cho cộng đồng, thay vì chi cho quảng cáo", đại diện nền tảng cho biết.

Bên cạnh đó, nền tảng cung cấp đa dạng danh mục sản phẩm, từ hàng tiêu dùng nhanh, thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy mọi thứ cần thiết chỉ trong một ứng dụng. Người dùng có thể thanh toán qua nhiều hình thức (chuyển khoản, ví điện tử, thẻ tín dụng ngân hàng... ) và được hỗ trợ giao hàng tận nhà, chính sách đổi trả minh bạch.

Với người tiêu dùng, Lucky Shop mang đến cách tiêu dùng thông minh, mua rẻ hơn, nhận hoàn tiền và mang lại cảm giác kết nối.

Với nhà bán hàng, nền tảng giúp tiếp cận khách hàng mới với chi phí marketing thấp hơn so với các sàn thương mại điện tử truyền thống. Mỗi người dùng trở thành một kênh quảng bá tự nhiên, giúp sản phẩm lan tỏa nhờ sức mạnh truyền miệng.

Theo thống kê của doanh nghiệp, chỉ trong vài ngày đầu ra mắt, nền tảng đã đạt trung bình hơn 1.000 đơn mua chung mỗi ngày. Công ty cam kết chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người mua với chính sách đổi trả linh hoạt, bảo mật thông tin khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lucky Shop đặt mục tiêu đến năm 2028 phục vụ một triệu hộ gia đình Việt Nam, trong đó ít nhất 30% người dùng trở thành "người chia sẻ tích cực". Công ty cũng dự kiến mở rộng sang các nước Đông Nam Á, đưa mô hình mua chung ra khu vực.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Lucky Shop đầu tư vào logistics để tối ưu đóng gói, giao nhận, hợp tác với đối tác vận chuyển uy tín; phát triển AI gợi ý sản phẩm, tự động hóa xử lý đơn hàng, tích hợp livestream bán hàng. Song song, đơn vị đào tạo kỹ năng bán hàng, quản lý nhóm, tạo ra mạng xã hội tiêu dùng nơi mỗi người vừa là khách hàng vừa là đại sứ thương hiệu.

Đại diện Lucky Shop chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi người dùng cảm thấy mình được hưởng lợi từ mọi giao dịch. Mua hàng là tiết kiệm, chia sẻ là giá trị. Đây không chỉ là một nền tảng mua sắm, mà là một cộng đồng nơi mọi người cùng nhau tạo ra lợi ích".

Trong bối cảnh chi tiêu thắt chặt, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm giải pháp mua sắm thông minh - tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Lucky Shop được kỳ vọng sẽ tạo nên "cuộc cách mạng mua chung" tại Việt Nam: càng nhiều người tham gia, giá càng rẻ, tất cả cùng hưởng lợi.

