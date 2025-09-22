Nền tảng SMECA hỗ trợ nâng cao năng lực xuất khẩu ngành dệt may

Nền tảng số SME Consultant Anywhere (SMECA) sử dụng AI có thể đặt lịch tư vấn trực tuyến, gợi ý chuyên gia, tạo kế hoạch triển khai cho doanh nghiệp tự động.

Năm nay, Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Giáo dục MVV Edu triển khai chương trình tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), trên nền tảng tư vấn số SME Consultant Anywhere (SMECA).

Đây là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam (SwissTrade), do Chính phủ Thụy Sỹ (Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ - SECO) tài trợ, được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Công thương.

Lễ giới thiệu dự án ICG. Ảnh: SMECA

Các chuyên gia từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số trở thành chìa khóa để nâng cao năng lực xuất khẩu. Nắm bắt điều này, hoạt động tư vấn ứng dụng nền tảng sốđược triển khai nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững.

Toàn bộ hoạt động tư vấn của chương trình triển khai trên nền tảng số SMECA, giải pháp "1 chạm, 2 ứng dụng" kết hợp: đặt lịch tư vấn trực tuyến 1-1 với chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác nhau; AI gợi ý chuyên gia phù hợp và tạo Kế hoạch hành động cụ thể sau buổi tư vấn; kho thư viện số và công cụ hỗ trợ như tra cứu mã HS, thuế nhập khẩu ưu đãi, tính toán giá xuất khẩu - lợi nhuận, tra cứu thông tin thị trường, cập nhật tin tức - sự kiện ngành, văn bản pháp luật mới nhất về xuất khẩu.

Giao diện đặt hẹn với chuyên gia tư vấn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho SMEs dệt may. Ảnh: SMECA

Thông qua SMECA, doanh nghiệp có thể tìm kiếm và chọn lựa chuyên gia phù hợp để kết nối qua video call, nhận tư vấn giải pháp cho từng vấn đề cụ thể trong quản trị, vận hành xuất khẩu và thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận nhanh thông tin thị trường, chính sách, báo cáo ngành mới nhất; sử dụng công cụ số hiện đại để tính toán chi phí, giá bán, lợi nhuận xuất khẩu; nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường quốc tế hiệu quả.

Thanh Thư