Tại sự kiện ra mắt phiên bản 6.0, chị Hà Bích Ngọc, đại diện KOS Center cho biết: "Chúng tôi rất hài lòng với phiên bản mới của Easy Edu. Đặc biệt, nền tảng này còn tích hợp tính năng dạy học trực tuyến - giải pháp hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong thời Covid-19", chị Ngọc nói.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty TNHH Olympus toàn cầu cũng chia sẻ, đợt dịch Covid 19 vừa qua, việc học online tăng đột biến, may mắn là đội ngũ kỹ thuật của Easy Edu đã nhiệt tình hỗ trợ. Ông Tuấn Anh tin rằng với sản phẩm tốt và sự nhiệt tình, Easy Edu sẽ phát triển và thành công hơn nữa trong tương lai.

Lễ ra mắt Nền tảng quản trị doanh nghiệp giáo dục, đào tạo Easy Edu phiên bản 6.0

Tại buổi họp báo, ông Bùi Ngọc Tự - CEO Easy Edu cho hay, sau 6 năm hoạt động, hiện nền tảng có hơn 1.400 trung tâm và doanh nghiệp giáo dục tin dùng; hơn năm triệu người dùng tại Việt Nam và nước ngoài; hơn 35 hệ thống anh ngữ lớn trên năm cơ sở sử dụng. Easy Edu mang đến giải pháp quản lý và phát triển giúp trung tâm vận hành hiệu quả, tăng trưởng tới 300% chỉ sau 2 - 6 tháng.

Với khẩu hiệu "Đơn giản bên ngoài - Mạnh mẽ bên trong - Đầy đủ tính năng - Tùy biến linh hoạt", Easy Edu 6.0 được nhiều đơn vị đánh giá là nền tảng quản trị trung tâm ngoại ngữ và doanh nghiệp giáo dục - đào tạo phổ biến Việt Nam.

Ông Bùi Ngọc Tự - CEO Easy Edu (áo trắng) chia sẻ các tính năng của Easy Edu 6.0.

Tính năng nổi bật của Easy Edu 6.0

Easy Edu cung cấp đến khách hàng nhiều tính năng như Easy Space, Easy CRM, Easy HR, Easy Finance, EasyLearning (dạy học trực tuyến), EasyExam...

Với Easy Space, khách hàng sẽ tạo lập được một không gian làm việc chung, sinh hoạt chung. Đây sẽ là nơi mọi người từ lãnh đạo, đến nhân viên, học sinh chia sẻ, tương tác... hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đặc biệt trong môi trường giáo dục.

Easy CRM tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng trước - trong và sau bán hàng. Để dễ dàng tối ưu nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp, Easy HR sẽ giúp khách hàng dễ dàng xây dựng cơ chế, quy trình công việc, giao chỉ tiêu KPI, Commission, chấm công tính lương, bảo hiểm...

Một công cụ thu hút lượng lớn người dùng vừa qua của Easy Edu là tính năng Easy Learning: Dạy và học trực tuyến. Việc dạy và học trực tuyến ngay trên App Mobile. Đặc biệt, Easy không giới hạn số lượng học sinh, không giới hạn thời gian tiết học.

Trong khi đó, EasyExam: Học - Thi - Làm bài tập trực tuyến giúp người dùng soạn giáo trình giáo án điện tử, học - thi, làm bài tập trực tuyến ngay trên nền tảng, chấm điểm tự động, thuận lợi cho việc dạy và học của trung tâm.

Phần mềm đã tối ưu hoá quy trình, dễ dàng quy chuẩn được Workflow trong doanh nghiệp, xoay quanh và xuyên suốt vòng đời khách hàng; xây dựng cơ chế chính sách, KPI, Pipeline cho từng vai trò vị trí nhân sự cụ thể và linh hoạt, dễ dàng hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Nền tảng này còn bảo mật data khách hàng với hệ thống phân quyền ba lớp thông minh; tích hợp miễn phí SSL Certificate theo chuẩn quốc tế, mã hóa hai chiều theo chuẩn MD5. Hệ thống server được trang bị firewall Ahnlab TrustGuard 10000P, tính an toàn cao.

Đội ngũ của Easy Edu chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 đưa ra các giải pháp - chiến lược hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

"Chỉ từ 2.000 đồng một ngày một user, khách hàng có thể sở hữu nền tảng quản lý doanh nghiệp Giáo dục và Đào tạo Easy Edu, cũng như toàn bộ những giá trị mà hệ sinh thái Easy Edu mang lại", CEO Bùi Ngọc Tự cho biết.