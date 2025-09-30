Nền tảng OBranding kết nối doanh nghiệp Việt với thế giới

Nền tảng thương mại điện tử số OBranding ra mắt tính năng B2B, đánh dấu bước tiến kết nối giao thương cho doanh nghiệp Việt, hôm 28/9.

Đại diện OBranding cho biết, nền tảng ra đời trong bối cảnh Việt Nam thuộc nhóm các thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp kỳ vọng nền tảng sẽ là cầu nối công nghệ, đồng hành doanh nghiệp để kết nối, mở rộng hợp tác thị trường trong nước và quốc tế.

Ban lãnh đạo OBranding công bố tính năng B2B tại sự kiện. Ảnh: OBranding

Theo đó, OBranding B2B ứng dụng AI và Bigdata để phân tích nhu cầu, ngành nghề và quy mô, từ đó đưa ra gợi ý tìm kiếm đối tác phù hợp. Quá trình kết nối và tìm kiếm diễn ra trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí trung gian, cho phép doanh nghiệp tập trung vào giá trị hợp tác.

Ngoài kết nối trong nước, nền tảng này hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thị trường quốc tế. "Ngoài các tính năng thương mại điện tử mới, OBranding đang xây dựng hạ tầng giao thương số, nơi doanh nghiệp Việt có thể hợp tác và mở rộng toàn cầu", đại diện OBranding nói tại lễ ra mắt. "Chúng tôi kỳ vọng nền tảng sẽ là bệ phóng để mỗi doanh nghiệp Việt từ nhỏ đến lớn đều có cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu".

OBranding công bố đại sứ thương hiệu Hoa hậu Bảo Ngọc tại sự kiện. Ảnh: OBranding

Sự kiện ra mắt nền tảng OBranding thu hút 500 khách mời, gồm các lãnh đạo cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đối tác chiến lược. Doanh nghiệp này cũng công bố đại sứ thương hiệu OBranding là hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, bởi hình ảnh của cô phù hợp tầm nhìn của thương hiệu.

Ngoài tính năng B2B, tại sự kiện OBranding công bố lộ trình phát triển B2C trong quý 4 năm nay. Theo đó, nền tảng này hướng đến xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử số toàn diện cho doanh nghiệp, kết hợp việc phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường trong không gian số minh bạch.

Bà Maria Phan, Chủ tịch Tập đoàn Openlive, nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử OBranding tại sự kiện. Ảnh: OBranding

"Với định hướng số hóa thương hiệu, kết nối giao thương và hội nhập toàn cầu, OBranding kỳ vọng sẽ trở thành điểm chạm công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt bứt phá, từ kết nối trong nước đến những bước tiến dài hơn trên thị trường quốc tế", đại diện doanh nghiệp nói.

Quang Anh