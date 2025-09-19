Nền tảng mạng của Juniper Networks hỗ trợ ngân hàng chuyển đổi số

Juniper Mist, nền tảng mạng AI-native của Juniper Networks, giúp tối ưu vận hành mạng lưới, giảm chi phí, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho ngân hàng.

Juniper Networks là công ty chuyên cung cấp giải pháp mạng AI, điện toán đám mây và bảo mật kết nối cho các doanh nghiệp, có trụ sở tại California, Mỹ. Các sản phẩm nổi bật bao gồm: nền tảng Al-Native, Mist AI và Juniper Apstra.

Ra mắt hơn một thập kỷ trước, Juniper Mist được thiết kế như một nền tảng mạng AI-native chuyên biệt, cho phép tự động hóa quy trình, tối ưu trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quản trị công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn hệ thống: từ biên, trung tâm dữ liệu đến đám mây.

Sau khi trở thành một phần của Hewlett Packard Enterprise (HPE), Juniper kết hợp năng lực AI-native với quy mô toàn cầu của HPE để hỗ trợ các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng tăng tốc số hóa và nâng cao hiệu quả vận hành. Theo thống kê, nền tảng này đã giúp doanh nghiệp giảm tới 90% số phiếu hỗ trợ kỹ thuật, tiết kiệm 85% chi phí vận hành và triển khai nhanh chóng, hoạt động như một "chuyên gia CNTT ảo" trực tuyến 24/7.

Hiệu quả của Juniper Mist đã được ghi nhận tại nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Tại Mỹ, Seacoast Bank, một trong những ngân hàng cộng đồng có trụ sở tại bang Florida, đã triển khai các giải pháp của Juniper để tích hợp nhanh các chi nhánh mới sáp nhập. Chỉ trong một tuần, đội ngũ CNTT hoàn tất chuyển đổi 7 điểm giao dịch, ứng dụng Mist Wi-Fi Assurance và Wired Assurance để tự động hóa vận hành, giảm thiểu thời gian gián đoạn. Ông Stuart Thacker, Phó Chủ tịch Kỹ thuật CNTT của ngân hàng cho biết sự đơn giản trong triển khai mạng Juniper đã giúp giảm thời gian của quá trình hợp nhất sau sáp nhập.

Tại châu Á, PayNet, Mạng Thanh toán Quốc gia Malaysia, với giá trị giao dịch hơn 1 nghìn tỷ ringgit mỗi năm đã sử dụng Juniper Mist và trợ lý AI Marvis, cải thiện năng lực hạ tầng mạng, nhằm đáp ứng việc chuyển đổi số nhanh chóng và mô hình làm việc kết hợp.

Juniper Mist hỗ trợ các ngân hàng, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm người dùng. Ảnh: Juniper Networks

"Juniper Mist giống như có một chuyên gia mạng ảo trực 24/7, giúp giám sát khả năng hiển thị mạng theo thời gian thực, chủ động xử lý sự cố, tăng khả năng hiển thị tốt hơn, khắc phục sự cố nhanh hơn và giảm phiền toái", ông Preman Padmanabhan, Trưởng phòng Mạng của PayNet, cho biết.

Tại Việt Nam, Juniper đã triển khai nhiều giải pháp hạ tầng mạng trong các lĩnh vực khác nhau. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng Juniper Mist để hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính chuyển đổi số.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, dữ liệu trở thành tài sản quan trọng, buộc các tổ chức tài chính không chỉ số hóa dịch vụ truyền thống mà còn xây dựng hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm. Điều này đòi hỏi hạ tầng công nghệ vừa bảo mật, vừa cá nhân hóa, tối ưu đa kênh và tích hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI). AI hiện là trọng tâm trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, từ dịch vụ tài chính cá nhân hóa, dự báo rủi ro, phát hiện gian lận đến phân tích dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng phục hồi.

Để kết nối với các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam, Juniper Networks sẽ giới thiệu Juniper Mist ở sự kiện Smart Banking 2025, diễn ra ngày 25/9 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Đây là cơ hội để Juniper giới thiệu cách thức mạng AI-native hỗ trợ ngành dịch vụ tài chính, giúp các tổ chức xây dựng hạ tầng thông minh, an toàn và sẵn sàng cho tương lai.

Năm 2025, Juniper được vinh danh là Công ty dẫn đầu về Cơ sở hạ tầng mạng LAN có dây và không dây dành cho doanh nghiệp, tại giải thưởng Gartner Magic Quadrant năm thứ 5 liên tiếp.

Minh Ngọc