Nền tảng KiotViet có thêm phần mềm kế toán miễn phí

Phần mềm kế toán ra mắt ngày 25/9, miễn phí cho các hộ kinh doanh đăng ký nền tảng bán hàng KiotViet, hỗ trợ lập sổ sách và kê khai thuế.

Phần mềm ra mắt trong bối cảnh hình thức thuế khoán sẽ được xóa bỏ chậm nhất vào năm 2026, theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Hiện nay, đa số hộ kinh doanh chưa quen với việc lập sổ sách, kê khai thuế, vốn đòi hỏi chuyên môn, dẫn đến lo ngại về chi phí phát sinh và nguy cơ sai sót trong ghi chép, ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nắm bắt nhu cầu này, phần mềm kế toán do KiotViet phát triển tự động cập nhật dữ liệu bán hàng vào 7 loại sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC và tờ khai thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Chủ hộ chỉ cần thực hiện hai thao tác: bán hàng trên KiotViet để dữ liệu tự động ghi sổ và tải tờ khai hoặc sổ sách để nộp cho cơ quan thuế.

Phần mềm kế toán miễn phí của KiotViet hỗ trợ hộ kinh doanh lập sổ sách, kê khai thuế. Ảnh: KiotViet

Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ số liệu bán hàng và thu chi, giúp chủ hộ kinh doanh theo dõi, lập sổ sách và lập tờ khai thuế ngay trên nền tảng. Phần mềm có giao diện trực quan, thao tác đơn giản giúp người dùng dễ sử dụng, kể cả khi không có chuyên môn kế toán.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc KiotViet, cho biết đơn vị mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định mà không phát sinh chi phí. Mong muốn cũng là cam kết lâu dài của công ty trong việc đồng hành cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh.

Phần mềm kế toán miễn phí này là sự tiếp nối các giải pháp hỗ trợ trước đó của KiotViet như: hóa đơn điện tử và chữ ký số. Trước khi triển khai, đơn vị đã tổ chức hơn 10 hội thảo "Khéo kê khai - Thuế nhẹ vai" trên toàn quốc, thu hút hàng nghìn hộ kinh doanh tham dự. Ý kiến từ người dùng được đơn vị tiếp nhận để hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo tính phù hợp và dễ áp dụng.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, hiện cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo ra hơn 10 triệu việc làm. Trong đó, KiotViet đang phục vụ hơn 300.000 hộ thông qua phần mềm quản lý bán hàng. Với việc tích hợp thêm phần mềm kế toán miễn phí, KiotViet được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai. "Chúng tôi hy vọng góp phần thúc đẩy tuân thủ và phát triển bền vững của cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ", ông Tuấn Anh nói.

Hoàng Đan