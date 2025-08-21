Nền tảng kết nối chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc từ VinaSources

VinaSources xây dựng nền tảng kết nối sản xuất Việt với thị trường quốc tế, dùng blockchain nhằm minh bạch hóa quy trình và tối ưu chuỗi cung ứng.

Đại diện VinaSources nhận định, những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ lợi thế vị trí địa lý, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng mở (CPTPP, EVFTA, RCEP...) và dòng vốn FDI.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan, tính đến ngày 15/10/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 610,56 tỷ USD, tăng 16,4%. Trong đó, xuất khẩu đạt 315,9 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. 4 nhóm hàng vượt ngưỡng tỷ USD, lần lượt là máy tính và linh kiện điện tử đạt 55,2 tỷ USD, điện thoại và linh kiện đạt 43,94 tỷ USD, máy móc và thiết bị đạt 40,16 tỷ USD, hàng dệt may đạt 28,85 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu của các nhóm sản phẩm chủ lực của Việt Nam (từ ngày 1/1/2024 đến 15/10/2024). Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tuy nhiên, trong thương mại toàn cầu, rào cản không còn là khoảng cách địa lý mà nằm ở niềm tin, tiêu chuẩn và quy trình. Nhà sản xuất Việt dù có sản phẩm chất lượng nhưng khó tiếp cận đối tác quốc tế do thiếu minh bạch pháp lý, hạ tầng xuất khẩu còn hạn chế. Ngược lại, phía nhà bán hàng nước ngoài gặp khó khi xác minh năng lực sản xuất, chứng chỉ chất lượng, an toàn, môi trường, cùng rủi ro logistics và thanh toán.

Đơn vị giới thiệu nền tảng kết nối người mua thế giới với nhà sản xuất Việt. Ảnh: VinaSources

Từ nhu cầu thị trường, VinaSources ra đời để giải quyết ba vấn đề: minh bạch thông tin, tiêu chuẩn hóa quy trình và tối ưu chuỗi cung ứng. Nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu gồm hệ thống Big Data để phân tích thị trường, AI tối ưu đơn hàng, Blockchain để xác minh và truy xuất nguồn gốc từng lô hàng.

Toàn bộ quy trình từ nhập liệu sản phẩm, quản lý chứng từ, giám sát chất lượng đến vận hành logistics đều được số hóa, giúp nhà nhập khẩu theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ nhà sản xuất Việt kiểm soát tiến độ, hạn chế rủi ro.

Gian hàng trưng bày của VinaSources tại sự kiện. Ảnh: VinaSources

Ông Nguyễn Quang Đông, nhà sáng lập VinaSources cho biết doanh nghiệp hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái kết nối nhà sản xuất, nhà bán hàng và dịch vụ hỗ trợ như logistics, kho bãi, thanh toán. Mục tiêu là giúp hàng Việt chinh phục thị trường quốc tế nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng, LeadsGenGroup (đơn vị sáng lập VinaSources) đã định vị VinaSources không chỉ là một nền tảng thương mại mà còn mang sứ mệnh quảng bá văn hóa, thương hiệu Việt ra thế giới. Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường quốc tế, nền tảng góp phần nâng cao giá trị hàng Việt, gia tăng tỷ trọng "Made in Vietnam" trên các sàn thương mại điện tử và trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Nguồn: VinaSources)