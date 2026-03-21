Nền tảng hybrid trên Lynk & Co 08 EM-P khác gì đối thủ Nhật, Hàn?









Dòng xe thuần điện (EV) khiến người dùng phụ thuộc hạ tầng trạm sạc và giới hạn phạm vi di chuyển, đặc biệt trên hành trình dài. Hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) truyền thống có phạm vi di chuyển thuần điện ngắn, phần lớn phụ thuộc động cơ xăng. Xe HEV phân bổ linh hoạt năng lượng xăng và điện, nhưng động cơ xăng vẫn đóng vai trò chủ đạo, là loại trang bị trên Honda CR-V và Hyundai Santa Fe hybrid tại Việt Nam. Các vấn đề trên được Lynk & Co đặt tham vọng giải quyết bằng một nền tảng "Super Hybrid" duy nhất, được hãng đặt tên E-Motive Performance (EM-P), lần đầu ra mắt khách Việt trên mẫu SUV cỡ D Lynk & Co 08 EM-P. Ba mẫu xe đều mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống và không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Lynk & Co 08 EM-P có mức tiêu hao nhiên liệu 1,38 lít/ 100 km, thấp nhất trong ba mẫu xe. Con số này ở Honda CR-V hybrid và Santa Fe hybrid lần lượt là 5,2 lít/ 100 km và 6,37 lít/ 100 km. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Lynk & Co 08 cũng được người dùng đánh giá cao trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước diễn biến bất thường. Hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 30.690 đồng sau kỳ điều chỉnh tối 19/3. Sau điều chỉnh, giá xăng RON-95 ở mức cao nhất từ tháng 7/2022.

Ba mẫu SUV xăng lai điện sử dụng các nền tảng hybrid khác nhau, tầm giá hơn 1,25 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 EM-P là mẫu xe mang tầm nhìn của hãng về tương lai di chuyển điện hóa, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc trong khi mang đến khả năng di chuyển thuần điện xa nhất so với các đối thủ, ở mức ngoài 200 km khi pin đầy.

Nền tảng công nghệ và quá trình phát triển dòng xe này được Lynk & Co đặt tại trung tâm của hãng ở Gothenburg (Thụy Điển), chia sẻ lượng lớn công nghệ từ Volvo và định hướng phát triển sản phẩm cho thị trường chủ lực là châu Âu. Đây cũng là nền tảng cơ bản nhất giúp Lynk & Co 08 EM-P tự tin chinh phục các thị trường khác trên toàn cầu. Mẫu Super Hybrid của Lynk & Co trang bị động cơ xăng 1.5 tăng áp (137 mã lực, 230 Nm) kết hợp động cơ điện P3 (208 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn tối đa 580 Nm. Pin xe là loại NCM từ nhà cung cấp danh tiếng CATL với dung lượng 39,6 kWh, lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện trên thị trường. Hộp số 3DHT Evo (Dedicated Hybrid Transmission) khác biệt so với đối thủ thường dùng loại vô cấp eCVT.

Nền tảng công nghệ hybrid trên Lynk & Co 08 tối ưu cho khả năng di chuyển thuần điện. Ảnh: Lynk & Co

Cấp số 1 sử dụng khi xe khởi động và di chuyển ở dải tốc độ thấp, giúp tối ưu lực kéo và khả năng tăng tốc tức thì. Cấp số 2 phân bổ lực kéo trong điều kiện đô thị, dải tốc độ đều đặn nhằm cân bằng hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu. Cấp số 3 hoạt động trên điều kiện đường cao tốc, đảm bảo hiệu suất năng lượng khi duy trì ở dải tốc độ cao. Xe có ba chế độ lái tùy chọn gồm EV, Hybrid và Power. Trong đó, chế độ EV khi đầy pin có thể đạt tầm di chuyển thuần điện đến 200 km, vận hành ở dải tốc độ đến 120 km/h. Khi hết pin hoặc pin dưới mức dung lượng (SOC) cài đặt, xe có khả năng sạc lại bằng động cơ xăng, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành tương tự xe điện mở rộng phạm vi REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Nền tảng EM-P Super Hybrid mang đến trải nghiệm lái phấn khích trên Lynk & Co 08. Ảnh: Lynk & Co

Với chế độ Hybrid, xe tự lựa chọn chế độ hoạt động của động cơ điện và động cơ xăng dựa trên điều kiện vận hành, đem tới trải nghiệm vận hành mượt mà và êm tương tự xe thuần điện, đảm bảo tính tiện dụng như xe xăng. Theo hãng, đây cũng là chế độ mà đa phần người dùng lựa chọn để có trải nghiệm tiện lợi nhất. Ở chế độ Power mạnh nhất, EM-P trên Lynk & Co 08 sử dụng nền tảng hybrid song song nhằm tối ưu năng lượng, đáp ứng gia tốc lớn cho các tình huống vượt xe, tăng tốc tức thì. Khi đó, động cơ xăng vận hành truyền lực thông qua hộp số tới bánh xe, đồng thời động cơ điện rút điện từ pin để truyền trực tiếp tới bánh xe, bổ trợ sức mạnh. Tại sự kiện Car Awards 2025 do VnExpress tổ chức, nền tảng EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải "Công nghệ điện hóa của năm", vinh danh những đột phá giúp thay đổi cách thức vận hành và sử dụng ôtô trong kỷ nguyên hiện đại. Đội ngũ chuyên gia Car Awards đánh giá động cơ điện kép, động cơ xăng tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp của nền tảng EM-P Super Hybrid là cuộc cách mạng công nghệ trên dòng xe PHEV, giúp cải thiện các chỉ số quan trọng của ôtô ngày nay như: quãng đường di chuyển thuần điện, tổng hành trình cho một lần sạc đầy và đổ xăng, trải nghiệm vận hành đầy cảm xúc, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, không thay đổi thói quen lái xe của người dùng...

Mẫu SUV cỡ D của Lynk & Co được vinh danh bởi các kỷ lục Guinness. Ảnh: Lynk & Co

Nền tảng này cũng giúp Lynk & Co 08 EM-P được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận quãng đường di chuyển đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Cuối năm ngoái tại Mexico, mẫu xe này tiếp tục xác lập kỷ lục "SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất", thành tích 293 km cho một lần sạc đầy pin. Khác biệt với cơ cấu PHEV của Lynk & Co 08, Honda và Hyundai có cách tiếp cận riêng cho hai mẫu SUV hybrid tại thị trường Việt Nam.

Động cơ của Honda CR-V hybrid kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện (181 mã lực, 335 Nm), tổng công suất 204 mã lực. Xe nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion dung lượng 1,3 kWh, hộp số loại vô cấp e-CVT. Hybrid trên CR-V là loại kết hợp của nối tiếp và song song, có hai môtơ, một dẫn động, một cung cấp điện cho pin.

Nền tảng hybrid trên Honda CR-V là loại kết hợp của nối tiếp và song song. Ảnh: HVN

Khi xe dừng hoặc chạy ở tốc độ thấp, chỉ môtơ điện hoạt động. Khi tải cao, động cơ xăng sẽ hoạt động nhưng không phải dẫn động, mà để chạy máy phát điện, cung cấp điện cho môtơ hoặc để sạc pin. Cách làm này là kiểu hybrid nối tiếp. Khi chạy ở tốc độ cao, điều kiện tải thấp, lúc này động cơ xăng sẽ dẫn động chính và môtơ bổ sung, đây là nguyên lý hoạt động của hybrid song song. Hộp số e-CVT trên Honda CR-V hybrid sử dụng bánh răng, thay vì puly và dây đai thông thường. Máy xăng sẽ kết nối với bánh xe thông qua bộ ly hợp với hai ly hợp cao và thấp. Khi cần vượt dốc hoặc tăng tốc nhanh, hộp số sẽ ở số thấp để tăng lực kéo, và khi chạy đều trên cao tốc sẽ ở số cao. Khác biệt với Lynk & Co 08 và Honda CR-V, Hyundai Santa Fe trang bị hệ thống hybrid song song (Parallel hybrid), kết hợp động cơ 1.6 tăng áp và môtơ điện, tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Bộ pin li-ion polymer dung lượng 1,49 kWh. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp thay vì CVT như các dòng hybrid phổ biến, tích hợp công nghệ ASC (Active Shift Control).

Điểm nhấn trên Santa Fe hybrid là hộp số tự động 6 cấp tích hợp công nghệ ASC. Ảnh: HTV

Theo hãng, ASC sẽ giám sát, điều chỉnh để đồng bộ tốc độ quay giữa động cơ và hộp số, từ đó giảm 30% thời gian sang số. Công nghệ môtơ khởi động phát điện tích hợp (HSG) giúp xe khởi hành mà không cần động cơ xăng khởi động. Theo thông số từ hãng, Santa Fe hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu 6,37 lít/ 100 km, trong khi phiên bản động cơ xăng 2.5 truyền thống có mức tiêu hao nhiên liệu là 8,31 lít/ 100 km. Về mặt công nghệ, Lynk & Co 08 EM-P là mẫu xe có mức độ điện hóa cao nhất, cho khả năng di chuyển thuần điện với quãng đường xa, mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc. Honda CR-V hybrid dung hòa giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành thể thao. Trong khi Hyundai Santa Fe thuộc nhóm HEV cơ bản, không quá nổi bật ở khả năng di chuyển thuần điện hay mức độ tiết kiệm nhiên liệu.

Lynk & Co 08 mang đến trải nghiệm di chuyển thuần điện, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Ảnh: Lynk & Co