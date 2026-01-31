Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp của startup SOC

Các giải pháp của SOC (Strength Of Connection) đặt người dùng làm trọng tâm, đề cao tính bảo mật thông tin và chủ quyền dữ liệu cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp theo đuổi mô hình "miễn phí để đổi lấy dữ liệu", startup công nghệ Việt Nam SOC chọn hướng đi ngược lại, không khai thác hành vi người dùng và đặt quyền sở hữu dữ liệu cho chính người dùng.

Theo đó, startup này mang đến giải pháp giao tiếp bảo mật SOC Connect, cho phép doanh nghiệp triển khai nền tảng chat, gọi thoại, video và họp trực tuyến. Các dữ liệu trao đổi sẽ được mã hóa đầu cuối, lưu trữ trên hạ tầng do doanh nghiệp kiểm soát, giúp bảo vệ thông tin và tránh tình trạng bị khai thác trái phép.

Các giải pháp được SOC cung cấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận hành. Ảnh: SOC

SOC cũng cung cấp giải pháp mạng xã hội phi tập trung SOC BSky, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mạng xã hội riêng biệt, có các chức năng tương tự X hay Threads. "SOC BSky giúp doanh nghiệp không phụ thuộc vào các nền tảng của bên thứ ba, không quảng cáo và toàn bộ dữ liệu sẽ do chính doanh nghiệp quản lý", đại diện SOC nói.

Ở lĩnh vực nội dung số, startup công nghệ này đưa ra giải pháp SOC Vion, xây dựng mạng xã hội video theo hướng "có chủ đích", tập trung vào các video ngắn, livestream các ngách nội dung riêng biệt. "Ứng dụng Pháp Luật Video" là nền tảng được triển khai từ giải pháp SOC Vion, cung cấp tin tức qua video và livestream tại hiện trường, tích hợp AI hỏi đáp pháp luật, hỗ trợ viết báo, nghe tin tức do AI đọc...", đại diện startup chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Tính, CEO, nhà sáng lập SOC. Ảnh: SOC

Ở mảng tài chính số, giải pháp SOC Wallet có thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ví tiền mã hóa đa chuỗi, tập trung vào tính an toàn, thuận tiện, với các chức năng sao lưu ví được mã hóa lên iCloud, Google Drive, hỗ trợ chuyển ví giữa Android và iOS. "SOC chọn con đường khó hơn, xuất phát từ niềm tin trong dài hạn, người dùng và tổ chức sẽ ưu tiên những nền tảng tôn trọng quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu", ông Nguyễn Đức Tính, CEO SOC nói. "Triết lý này gắn liền với tên gọi Strength Of Connection (sức mạnh của sự kết nối), nền tảng cốt lõi để các giải pháp của SOC có thể tồn tại và phát triển".

Theo ông, phần lớn các giải pháp của SOC không xây dựng theo cách một doanh nghiệp đơn lẻ phải gánh toàn bộ chi phí hạ tầng và vận hành. SOC Connect được thiết kế như giải pháp để mỗi doanh nghiệp có thể vận hành máy chủ riêng, tự lưu trữ, bảo vệ dữ liệu nội bộ, nhưng vẫn kết nối an toàn với doanh nghiệp khác, thậm chí liên thông các nền tảng như Telegram hay Messenger.

Đội ngũ nhân sự SOC tại một sự kiện. Ảnh: SOC

Ông Tính cho rằng, một mình SOC khó có thể đối đầu với các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng khi hàng trăm hoặc hàng nghìn doanh nghiệp cùng lựa chọn mô hình tôn trọng dữ liệu và kết nối với nhau, cán cân có thể thay đổi theo hướng khác. Ông nhấn mạnh rằng, SOC chỉ đóng vai trò cung cấp giải pháp công nghệ, còn dữ liệu thuộc về doanh nghiệp sử dụng.

"Dù có bao nhiêu tổ chức tham gia, SOC cũng không hướng tới trở thành một Big Tech theo cách thu thập và khai thác dữ liệu người dùng như các nền tảng lớn hiện nay", ông nói.

(Nguồn: SOC)