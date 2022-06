Nền tảng giúp việc bTaskee hướng tới thị trường Đông Nam Á

Ứng dụng bTaskee từng nhận Giải Nhất Startup Funding Camp 2018 (SFC) do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức; Giải Nhất cuộc thi Surf 2017 dành cho cộng đồng khởi nghiệp, Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp Hatch! Fair 2016, Top 25 Startup Việt 2017 do báo Vnexpress bình chọn, Người truyền lửa năm 2018, do hội nhà báo TP HCM - Câu lạc bộ Doanh nhanh Sài Gòn trao tặng.