Nền tảng giúp FE Credit phát triển bền vững

Văn hóa tôn trọng giá trị cá nhân và môi trường làm việc khuyến khích phát triển đã trở thành nền tảng giúp FE Credit duy trì tăng trưởng và ổn định đội ngũ trong suốt 15 năm hoạt động.

Trên hành trình mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho hàng triệu người dân Việt Nam, FE Credit, thành viên hệ sinh thái tài chính VPBank, không chỉ tập trung đầu tư công nghệ hay mở rộng hạ tầng mà còn chú trọng xây dựng văn hoá nội bộ, chăm lo đời sống tinh thần và phát triển năng lực cho đội ngũ. Công ty định hướng môi trường làm việc nơi nhân viên được tôn trọng, được trao quyền và có cơ hội phát triển lâu dài.

FE Credit tạo dựng văn hóa doanh nghiệp: Tôn trọng, gắn kết và không ngừng phát triển. Ảnh: FE Credit

Tại FE Credit, mỗi nhân sự được xem là "người kiến tạo", đóng góp trực tiếp vào giá trị và sự bền vững của tổ chức. Sự kết hợp giữa chuyên môn, tinh thần đồng đội và việc ghi nhận nỗ lực cá nhân giúp công ty duy trì nguồn lực ổn định, đủ sức vượt qua biến động của thị trường.

Mười lăm năm qua cũng là hành trình nuôi dưỡng những câu chuyện nghề nghiệp của hàng nghìn nhân viên. Chị Phạm Lan Phương Hân, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, chia sẻ chín năm gắn bó giúp chị không ngừng học hỏi và chuyển đổi tư duy chăm sóc khách hàng. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đã chuyển từ mô hình "Smile" sang "Heart", đề cao sự thấu hiểu và lấy khách hàng làm trọng tâm. "Tôi may mắn vì luôn có sự đồng hành từ quản lý và đội nhóm, điều đó giúp tôi trưởng thành qua từng giai đoạn", chị nói.

Nhân viên chia sẻ kỷ niệm khi làm việc tại FE Credit. Ảnh: FE Credit

Với những nhân sự trẻ như Huỳnh Lê Bảo Nguyên tại Trung tâm Tiếp thị và Truyền thông, dù mới bốn tháng làm việc, môi trường cởi mở đã đem đến cơ hội tham gia các dự án lớn và thử sức với những vai trò mới.

"Ý tưởng của người trẻ luôn được lắng nghe và hỗ trợ. Điều đó giúp tôi học hỏi mỗi ngày và hoàn thiện bản thân hơn", Nguyên chia sẻ.

Tinh thần gắn kết tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập được FE Credit tổ chức trong tháng 11/2025. Gần 13.000 nhân sự trên toàn hệ thống tham gia các chương trình như "Khi sếp là barista", "Cà phê gắn kết" hay cuộc thi "Tự hào là FECers". Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp đồng nghiệp hiểu nhau hơn, tăng tinh thần gắn bó trong công việc.

Khoảnh khắc các anh chị quản lý tại FE Credit phục vụ cà phê khiến nhiều nhân viên bất ngờ, thú vị. Ảnh: FE Credit

Nhiều nhân viên cho rằng những trải nghiệm nhỏ nhưng ý nghĩa đó giúp họ cảm nhận rõ ràng hơn văn hóa "ngôi nhà chung" tại FE Credit, nơi họ được tiếp thêm động lực và cảm giác thuộc về tổ chức.

FE Credit chú trọng xây dựng văn hóa gắn kết qua các hoạt động nội bộ. Ảnh: FE Credit

Những giá trị văn hóa được gây dựng trong suốt 15 năm là điểm tựa để FE Credit tiếp tục phát triển trong một thị trường cạnh tranh và nhiều biến động. Hướng đến giai đoạn mới, FE Credit tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc công bằng, sáng tạo và trao cơ hội, coi con người là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển bền vững. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng tiếp tục tạo nên sức bật cho doanh nghiệp trong những năm tới.

(Nguồn: FE Credit)