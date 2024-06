Nền tảng giúp cựu sinh viên FPT thích nghi với môi trường quốc tế

Trải nghiệm ở đại học là nền tảng quan trọng giúp Huỳnh Nhật Quỳnh (cựu sinh viên Trường ĐH FPT) hòa nhập, thể hiện bản thân ở những nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Quỳnh trúng tuyển đại học với học bổng 50% và đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc trong quá trình học tập. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, cô giành học bổng và du học bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Padova (Italy). Sau đó, cô gái sinh năm 1992 hoàn thành chương trình tiến sĩ tại trường này.

Năm 2021, Nhật Quỳnh tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu tại Anh. Hiện, cô theo học chương trình nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ khoa Kinh tế và là Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích về Di cư (Centre for Research and Analysis of Migration - CReAM), Đại học University College London (Anh).

Nhật Quỳnh đang sống, làm việc tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Quỳnh chia sẻ, từ khi vào đại học, cô đã chọn Trường Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng vì thích môi trường nhiều trải nghiệm, tạo điều kiện cho sinh viên sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân. Trong bốn năm học đại học, Nhật Quỳnh "không thất vọng về lựa chọn đó". Tại đây, cô gái Đà Nẵng trau dồi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm sống bên cạnh việc học tập kiến thức chuyên ngành.

"Mình ấn tượng nhất về chương trình '7 ngày trải nghiệm' do trường tổ chức nên tham gia tận hai lần, một lần đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Huế, và một lần đến làng rau Trà Quế, Hội An. Lần nào cũng cho mình cái nhìn khác về cuộc sống và trải nghiệm thú vị", chị Quỳnh kể lại.

Sau tốt nghiệp, Nhật Quỳnh chọn học tập và làm việc nhiều năm ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học với mong muốn khám phá bản thân và tìm ra công việc phù hợp. Khi tới đất nước khác, cô nhanh chóng thích nghi, hòa nhập vào môi trường mới nhờ những hiểu biết, trải nghiệm về cuộc sống thời đại học. Theo cô, cựu sinh viên Trường Đại học FPT có lợi thế về kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc với cường độ cao.

Nhật Quỳnh sinh sống tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Quỳnh cũng nhanh chóng bắt nhịp với chương trình đào tạo ở các trường đại học tại Anh, Italy nhờ quá trình học chương trình 100% giáo trình bằng tiếng Anh và thường xuyên tự học tại thư viện.

Theo cựu sinh viên Trường Đại học FPT, điều quan trọng nhất khi sống và học tập ở nước ngoài là sự tự lập. "Chúng ta phải tự làm mọi thứ, tự thích nghi, hòa nhập với cuộc sống và tìm ra con đường thích hợp để phát triển bản thân", Quỳnh nói.

Lúc này, nếu trau dồi kỹ năng giao tiếp ở trường đại học, du học sinh có thể giành nhiều lợi thế cho mình. Với chị Quỳnh, sau nhiều năm du học và làm việc tại nước ngoài, những kỹ năng này là nền tảng quan trọng để thích ứng và tìm ra con đường phát triển bản thân. Cô đã thiết lập nhiều mối quan hệ với bạn bè nước ngoài để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cũng như có tình bạn đẹp từ sự chia sẻ và đồng cảm.

"Khó có trường học nào có thể dạy tất cả mọi thứ cho sinh viên nhưng Trường Đại học FPT, từ kỹ năng cứng đến kỹ năng mềm để có thể bình tĩnh ứng phó trước nhiều tình huống, trong những môi trường khác nhau", cựu sinh viên FPT khẳng định.

Ngọc Trâm