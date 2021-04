Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork nhận giải Sao Khuê 2021 với hạng mục Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp trong ngày 24/4.

Trước đó, FastWork đã vượt qua 300 đề cử tại ba vòng đánh giá sơ khảo, thuyết trình và chung tuyển để trở thành giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam. Giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) chứng nhận.

Đại diện của nền tảng FastWork nhận danh hiệu Sao Khuê 2021 do Ban tổ chức trao tặng.

Tốc độ phát triển nhanh chóng

Ra đời từ năm 2019, FastWork chú trọng vào xây dựng đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, nòng cốt là đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp tại các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, nhiều năm nghiên cứu và học tập tại nước ngoài. Đội ngũ nhân viên có bề dày kinh nghiệm chính là bệ phóng để FastWork tăng trưởng mạnh mẽ.

Hội đồng giám khảo giải thưởng Sao Khuê cũng đánh giá cao chặng đường phát triển nhanh của FastWork. Cụ thể, chỉ sau hai năm, FastWork có hơn 1.500 khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực đã tin tưởng, lựa chọn và sử dụng. Doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp này cũng tăng gần gấp ba lần so với năm 2019. Đến nay, FastWork có hai trụ sở chính tại Hà Nội và TP HCM.

Ông Đinh Minh Quân - Giám đốc điều hành FastWork cho biết, từ thực tế của các doanh nghiệp SME có nhu cầu chuyển đổi số cao nhưng nguồn lực còn hạn chế, FastWork đã cung cấp nền tảng với chi phí hợp lý. Nhờ đó, doanh nghiệp SME vẫn có cơ hội ứng dụng công nghệ vào quản trị và điều hành với ngân sách phù hợp, bắt kịp cuộc đua chuyển đổi số hiện nay.

Chia sẻ trong vòng thuyết trình Sao Khuê 2021, ông Quân cũng cho biết bản thân FastWork đang không ngừng nâng cấp, bổ sung ứng dụng mới cũng như có kế hoạch mở rộng thị trường, mang giải pháp công nghệ đến gần hơn với các doanh nghiệp tại địa phương, và ấp ủ mong muốn đồng hành với các startup trong cuộc đua công nghệ lần thứ tư.

Lãnh đạo, nhân viên của nền tảng FastWork chụp ảnh lưu niệm ở lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2021.

Giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhiều doanh nghiệp

Theo đại diện FastWork, dù không còn xa lạ trên các phương tiện truyền thông nhưng khi nhắc tới cụm từ "chuyển đổi số", nhiều doanh nghiệp không khỏi băn khoăn, lo ngại.

Ông Đinh Minh Quân cho rằng không có một giải pháp chuyển đổi số nào "vừa vặn" với mọi loại hình doanh nghiệp. Phải đi từ nhu cầu, từ vấn đề mới đến được giải pháp phù hợp, không lãng phí.

Chẳng hạn, trong giai đoạn Covid-19 bùng phát đầu năm 2020, từ nhu cầu chấm công hạn chế tiếp xúc, FastWork phát triển thành công giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên thiết bị di động cá nhân. Giải pháp này ra đời đã kịp thời giải quyết nhu cầu chấm công an toàn trong đại dịch cho nhiều doanh nghiệp.

Vị giám đốc điều hành của FastWork cũng cho biết với mong muốn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch, FastWork đã dành tặng gói dịch vụ sử dụng nền tảng miễn phí cho hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam trong tháng 3/2020.

Là một sản phẩm công nghệ make-in Việt Nam, FastWork đặc biệt chú trọng phát triển giải pháp công nghệ chuyên sâu, giải quyết vấn đề đặc thù cho từng doanh nghiệp Việt Nam. Nền tảng hiện nay đã hoàn thiện trên cả hai phiên bản Website và Mobile.

Nền tảng FastWork với mô hình "all in one" sẽ cung cấp bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm bốn phân hệ phần mềm: Phần mềm quản trị nội bộ và văn phòng số Office+, Phần mềm quản trị công việc, dự án và hiệu suất Work+, Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng và bán hàng CRM+, Phần mềm quản trị nhân sự HRM+.

Nền tảng FastWork được nhiều người dùng quan tâm.

Đại diện FastWork cam kết, với bộ phần mềm này, hệ thống quản trị của doanh nghiệp sẽ trở nên đơn giản, liền mạch, minh bạch và hiệu quả hơn. Quản lý và nhân viên đồng thời có thể phê duyệt, điều phối, trao đổi công việc trên một nền tảng duy nhất.

Để ứng dụng phần mềm vừa vặn với từng mô hình doanh nghiệp, FastWork tiếp tục nghiên cứu và cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ theo từng lĩnh vực từ nền tảng quản trị toàn diện ban đầu. Các giải pháp FastWork phát triển thành công bao gồm: Phần mềm quản lý dự án thi công và công việc hiện trường cho M&E, Phần mềm quản lý nhân sự và dự án chuyên sâu cho nhà thầu thi công xây dựng, Giải pháp quản lý nhân sự và tối ưu vận hành chuỗi kinh doanh... và sẽ còn tiếp tục mở rộng giải pháp chuyển đổi số được cá nhân hóa cho các lĩnh vực khác trong tương lai.

(Nguồn: FastWork)