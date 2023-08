Nền tảng du lịch công nghệ đa nhiệm của Resorts International

Hệ thống đặt phòng trực tuyến của Resorts International mang tới trải nghiệm one-stop-shop (nhiều lựa chọn trên cùng nền tảng) cho người dùng.

Với công nghệ này, mọi trải nghiệm của khách hàng đều được thuận tiện hóa thông qua tính năng wyswyg (what you see is what you get) - giao diện trực quan, dễ sử dụng, rõ ràng và minh bạch. Hệ thống Exchange của Resorts International Việt Nam cũng mang tới mức giá sỉ cho khách hàng cá nhân, qua các đặc quyền thành viên. Ví dụ, tại thời điểm check giá vé trực tiếp, 1 tuần ở Hilton, New York mùa cao điểm Giáng sinh lên đến 6.000 USD, nhưng đặt qua hệ thống của Resorts International chỉ với giá 1.500 USD - giảm hơn 60%.

Resorts International Vietnam đang xây dựng một nền tảng công nghệ vững chắc và tin cậy. Ảnh: Resorts International

Lộ trình hệ thống Exchange gồm sàn giao dịch kỳ nghỉ iTravel Marketplace, nơi các thành viên có thể tận dụng quyền nghỉ dưỡng không dùng để trao đổi, mua bán dưới dạng bộ sưu tập số và sinh lời tương ứng. Với thị trường quốc tế, hệ thống có sàn giao dịch cho các thương hiệu Hilton, Sheraton... Tại Việt Nam, Resorts International đang triển khai hệ thống trao đổi riêng cho 1 triệu resort với số lượng điểm đến lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nền tảng đặt phòng Resorts International giúp mọi kế hoạch trở nên đơn giản. Ảnh: Resorts International

Bên cạnh mức giá sỉ thông qua hệ thống trao đổi, Resorts International Vietnam còn mang đến ưu đãi 30% cho khách hàng, áp dụng với cả chuyến bay nội địa và quốc tế. Ưu đãi giá vé tới các khu vui chơi giải trí nổi tiếng như Disneyland, Disney World, Universal Mỹ, cùng ưu đãi từ hơn 200 nhãn hàng ăn uống, giải trí và mua sắm tại Việt Nam cũng là điểm khác biệt được nền tảng du lịch công nghệ này mang lại.

Nhờ liên tục đổi mới, Resorts International Vietnam lọt top 10 công ty du lịch uy tín hàng đầu châu Á năm 2022. Công ty đang khẳng định vị thế là nền tảng du lịch công nghệ đột phá, tạo nên những thay đổi sâu rộng và thu hút du khách. Tìm hiểu thêm tại đây.

Resorts International Vietnam thuộc Tập đoàn Resorts International đến từ Mỹ. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015, Resorts International luôn cố gắng tạo dựng tên tuổi nâng cao uy tín thông qua chất lượng dịch vụ, sự minh bạch và trung thực trong mọi giao dịch.

Thanh Thư