Nền tảng đào tạo an ninh mạng miễn phí cho người dân

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia triển khai Nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng nCademy, trong đó có các khóa học miễn phí cho người dân.

"Nền tảng được xây dựng với mục tiêu tạo cộng đồng học tập, nâng cao nhận thức và nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng", ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), nói tại sự kiện sáng 11/4.

Theo ông Sơn, nhu cầu nhân sự an ninh mạng ngày càng cao nhưng Việt Nam dự kiến thiếu hụt 700.000 người chuyên trách về an ninh mạng trong ba năm tới, và hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách lĩnh vực này. Trong khi đó, việc đào tạo với các chứng chỉ nước ngoài gặp nhiều khó khăn, như chi phí cao, khó tiếp cận.

Trước thực tế đó, NCA phát triển Nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng nCademy.

Giao diện nCademy. Ảnh: Lưu Quý

nCademy cung cấp các khóa học trực tuyến, từ cơ bản đến nâng cao, hoạt động trên ứng dụng web và di động. Theo nhà phát triển, nền tảng tập trung vào đào tạo thực hành thông qua phòng thí nghiệm an ninh mạng ảo (virtual lab), có thể mô phỏng nhiều hệ thống thực tế từ hệ thống công nghệ thông tin (IT), hệ thống điều khiển công nghiệp (OT) đến hệ thống với các thiết bị Internet vạn vật (IoT) như camera, nhà thông minh.

Nền tảng tích hợp AI để cá nhân hóa lộ trình học tập, đề xuất khóa học phù hợp, hỗ trợ đánh giá kết và xác nhận trình độ kỹ năng an ninh mạng. Các chứng nhận được cung cấp dưới dạng bản in hoặc bản điện tử có ký số.

"Người học phát triển kỹ năng, thi và được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học. Hiệp hội kỳ vọng nCademy góp phần chuẩn hóa năng lực, hướng tới được sử dụng rộng rãi, tương đương các chứng chỉ quốc tế phổ biến tại Việt Nam", ông Sơn nói, cho biết mong muốn tham gia giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự an ninh mạng, theo tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia NCA, tại buổi ra mắt nền tảng nCademy. Ảnh: Lưu Quý

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết sẽ cùng các cơ quan, doanh nghiệp an ninh mạng trong nước và quốc tế thiết kế, xây dựng môi trường ảo hóa, kịch bản tấn công phòng thủ và cung cấp chuyên gia hướng dẫn, giảng dạy. Chất lượng các khóa học được kiểm định, giám sát bởi hội đồng chuyên môn từ Viện nghiên cứu An ninh mạng (CRI) thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Viện công nghệ thông tin, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kinh phí dự án nCademy được huy động từ nguồn tài trợ xã hội. Các khóa học phổ cập kiến thức sẽ được cung cấp miễn phí, còn khóa học đòi hỏi môi trường thực hành và có giảng viên hướng dẫn sẽ thu phí để duy trì hạ tầng và phát triển nội dung. nCademy sẽ chạy thử nghiệm quy mô nhỏ trong ba tuần trước khi hoạt động chính thức từ 6/5.

Lưu Quý