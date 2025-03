Nền tảng của 'tư duy phản biện'

Tác giả Alec Fisher cho rằng khả năng đánh giá khách quan là một trong những yếu tố cốt lõi để xây dựng tư duy phản biện hiệu quả.

Sách của tiến sĩ Alec Fisher gồm 12 chương, là tài liệu học thuật, giúp người đọc phát triển khả năng phân tích độc lập, logic và sáng tạo. Tác phẩm cung cấp lý thuyết, hướng dẫn người đọc rèn luyện và đưa ra quyết định thông qua việc mài giũa tư duy.

Bìa "Nhập môn Tư duy phản biện". Sách 312 trang, do Đinh Hồng Phúc và Lê Thị Thanh Loan chuyển ngữ, phát hành trong nước đầu tháng 3. Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam

Nhiều đoạn văn trích từ những bài báo và đề thi Tư duy phản biện (trình độ AS) do Hội đồng Khảo thí Oxford, Cambridge và RSA (OCR) tổ chức. Ngoài ra, một số đoạn chọn lọc từ Bài kiểm tra lập luận logic của Đại học East Anglia, do Alec Fisher và Anne Thomson thiết kế.

Thay vì chấp nhận thông tin một cách thụ động, tác giả gợi ý độc giả không ngừng đặt câu hỏi và thách thức những giả định. Ông nhấn mạnh tư duy phản biện không phải là việc phủ nhận mọi thứ, mà là khả năng đánh giá một cách khách quan, tìm kiếm bằng chứng và suy luận logic để đi đến kết luận. Đó còn là nền tảng cho xã hội phát triển, nơi mọi người có thể thảo luận, tranh luận và hợp tác hiệu quả.

Alec Fisher còn trình bày các khái niệm về luận cứ, giả định, hàm ý. Ông dẫn dắt người đọc qua từng bước phân tích, từ việc nhận diện vấn đề, đánh giá bằng chứng, cho đến cân nhắc các quan điểm.

Bản tiếng Anh "Nhập môn Tư duy phản biện" phát hành năm 2001, gồm 256 trang. Ảnh: Nhà xuất bản Đại học Cambridge

Tác phẩm nhận lời khen từ giới chuyên môn. Theo Goodreads, nhà nghiên cứu, tiến sĩ James Bell nhận xét: "Với cách viết rõ ràng và bố cục hợp lý, cuốn sách mang lại trải nghiệm học tập tuyệt vời. Phần bài tập thực hành là điểm cộng lớn, giúp người đọc vận dụng được ngay". Cố vấn về David Johnson đánh giá: "Cuốn sách này không chỉ dành riêng cho giới học thuật mà còn cho bất kỳ ai muốn nâng cao khả năng đánh giá và ra quyết định. Fisher biến tư duy phản biện trở thành một kỹ năng dễ ứng dụng".

Alec Fisher là nhà nghiên cứu, từng giảng dạy tại Đại học East Anglia (Anh). Ông tổ chức nhiều hội thảo dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, cao đẳng và đại học. Tiến sĩ Fisher là người thiết kế kỳ thi Tư duy phản biện trình độ AS cho Hội đồng Khảo thí Oxford, Cambridge và RSA, và từng là Trưởng ban Giám khảo trong nhiều năm.

Quế Chi